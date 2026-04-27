Adiós a la vieja oficina: El Torrejó se reinventa para dar servicio turístico en Benidorm

La oficina de turismo del centro de Benidorm, la que ocupa el edificio de El Torrejó va a cambiar la cara y el contenido. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la adjudicación del contrato para las obras de rehabilitación a la empresa Land Ingeniería y Desarrollos, por un importe de 103.480 euros.

Al proceso de licitación se presentaron tres empresas, resultando la adjudicataria la mejor valorada por los técnicos municipales tras el análisis de las ofertas.

El nuevo proyecto busca rediseñar el espacio bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad, inclusión y optimización de recursos, mejorando la experiencia del usuario y la funcionalidad del servicio. Además, incorporará soluciones tecnológicas para avanzar en la digitalización de la atención al visitante.

Rehabilitación de la fachada

La actuación también contempla la rehabilitación de elementos estructurales y de la fachada, afectados por el desgaste derivado de la exposición a las condiciones climáticas propias de su ubicación próxima al mar. Asimismo, se renovarán las instalaciones eléctricas, la iluminación, los revestimientos interiores y la señalización del espacio.

Según ha explicado el primer edil, Toni Pérez, el objetivo de esta actuación es actualizar la imagen de la oficina para adaptarla a las nuevas demandas del visitante, cada vez más orientado a la tecnología y la sostenibilidad. Y ha subrayado el papel esencial de las oficinas de turismo en la experiencia del visitante, recordando a su vez la apuesta municipal por la modernización continua, destacando como precedente el Premio a la Innovación de la Red Tourist Info recibido en 2018 por la implantación de tótems digitales.

Doce planes

La intervención forma parte del Eje 4, Actuación 10 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023 ‘Verde Benidorm’, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, y contará con un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de los trabajos.

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El proyecto ‘Verde Benidorm’ se engloba bajo los doce planes incluidos en el Plan Nacional de Turismo 2023 y cuenta con una financiación total de 5,5 millones de euros procedentes de fondos europeos. En conjunto, prevé la ejecución de 16 actuaciones orientadas a reforzar la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la competitividad del destino turístico, en el marco de una estrategia global de adaptación al cambio climático y protección del entorno.