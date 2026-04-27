L’Alfàs del Pi se tiñe de naranja: la comunidad neerlandesa impulsa la convivencia internacional

Aunque el Día del Rey neerlandés, el Koningsdag, se celebra oficialmente este lunes 27 de abril, la comunidad holandesa de l’Alfàs del Pi ha querido anticiparse y convertir el fin de semana en una auténtica fiesta de color, tradición y convivencia. Las calles se han teñido de naranja, símbolo nacional, en una celebración que trasciende lo festivo para reafirmar el peso y la integración de esta destacada colonia en la vida local.

Casi 2.500 residentes de los Países Bajos

Con cerca de 2.500 residentes procedentes de los Países Bajos, l’Alfàs del Pi se consolida como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad neerlandesa en la Costa Blanca. A través de asociaciones como el Club de los Holandeses de la Costa Blanca o ‘Hollands Glorie’, ambos con más de 500 miembros -muchos de ellos asentados en El Albir-, esta comunidad mantiene vivas sus tradiciones al tiempo que contribuye activamente al dinamismo social y cultural del municipio.

Durante la celebración no han faltado elementos tan característicos como el “vrijmarkt”, un mercadillo libre que simboliza el espíritu abierto de esta jornada, donde cualquier ciudadano puede vender objetos sin necesidad de permisos; durante este día el Gobierno de los Países Bajos admite la venta en la calle sin permiso y sin ninguna obligación. Tampoco han faltado las tradicionales “bitterballen”, el popular pastel “tompouce” con su distintivo glaseado naranja, ni el brindis con “Oranjebitter”, todo ello acompañado por el canto del himno nacional, el “Wilhelmus”.

Ejemplo de integración

El concejal Patrick de Meirsman, de origen neerlandés y residente en l’Alfàs desde hace más de tres décadas, ha destacado los fuertes lazos que unen a ambas culturas, subrayando su propia experiencia personal como ejemplo de integración.

Noticias relacionadas

Más allá de la celebración, el Koningsdag se convierte en un reflejo de la identidad de l’Alfàs del Pi que fomenta ser un municipio abierto, donde conviven en armonía residentes de más de un centenar de nacionalidades. No en vano, más del 50% de su población es de origen extranjero, una diversidad que enriquece la vida social, cultural y económica de la localidad, y que encuentra en la comunidad holandesa uno de sus pilares más visibles y activos.