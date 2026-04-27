Mundomar, el parque de naturaleza de la Costa Blanca cumple 30 años

Mundomar ha iniciado su temporada más especial. El pasado sábado 28 de marzo, el complejo de naturaleza reabrió sus puertas con más fuerza en un año en el que celebra su 30º aniversario. El parque de Benidorm contará, para conmemorar esta efeméride, con multitud de novedades, entre ellas, la llegada de una nueva especie: el Tití Cabeza de algodón. Mundomar ya ha dispuesto todo para acoger a cuatro machos jóvenes de esta especie que, en su hábitat natural, se encuentra en peligro crítico de extinción debido al tráfico ilegal y a la deforestación.

Estos pequeños primates, procedentes del noroeste de Colombia, se suman a la gran familia que conforma Mundomar, cuya Fundación tiene como objetivo preservar las especies amenazadas y garantizar, de esta manera, la conservación del medio natural.

Mundomar nació con el objetivo de convertirse en un pequeño pulmón verde en el corazón de Benidorm / INFORMACIÓN

Mundomar nació en 1996 con el objetivo de convertirse en un pequeño pulmón verde en el corazón de Benidorm. Desde sus inicios, el parque ha trabajado intensamente para contribuir a la conservación de la naturaleza en general, y la fauna marina en particular. Por ello, se creó la Fundación Mundomar orientada a la conservación, educación ambiental e investigación con proyectos que van desde la limpieza de las playas del entorno a charlas en centros escolares de la provincia. Además, la Fundación Mundomar continúa con su proyecto más destacado: la terapia asistida con delfines. Mundomar es el único complejo de naturaleza del mundo en el que se realiza esta terapia, para niños con discapacidad, de manera altruista. Desde hace casi 30 años, miles de niños de todo el mundo han participado en este proyecto que cuenta con psicólogos y fisioterapeutas expertos.

30 años dejando huella

Mundomar no deja impasible a nadie. Sus más de 80 especies de animales exóticos y marinos, así como las actividades didácticas que se desarrollan en el parque, contribuyen, cada día, a fomentar el compromiso de los visitantes con la naturaleza. Un ejemplo de ello son las demostraciones de leones marinos, delfines y demostración multiespecie que, desde una óptima educativa, muestran las conductas naturales que cada animal evidencia en su hábitat de origen y las características que los definen.

Desde 1996, Mundomar trabaja por la conservación, la educación ambiental y el bienestar animal. / INFORMACIÓN

El papel de los biólogos, veterinarios y cuidadores del parque resulta esencial. Cada día, se realizan revisiones a las diferentes especies, apostando por la prevención en cuestión de salud. Para contribuir a que la medicina preventiva no genere ningún estrés a los animales, en Mundomar se han implantado los entrenamientos médicos, los cuales, a través de rutinas de repetición y refuerzo positivo constante, logran que los animales se acostumbren a estas prácticas y que, llegado el momento, la realización de una prueba no les suponga un mal trago.

En la misma línea, se llevan a cabo los enriquecimientos ambientales. Estos contribuyen al bienestar de las especies que viven en entornos controlados, estimulando sus comportamientos naturales y reduciendo aquellos que se han adquirido bajo cuidado humano. Entre los diferentes tipos de enriquecimientos destacan:

Social: Se realiza tanto por grupos sociales como con animales de distintas especies para fomentar la interacción entre ellos.

Nutricional: Los cuidadores ofrecen alimento a las especies, presentado de manera distinta a la habitual con el objetivo de incentivar su instinto.

Estructural: Consiste en cambiar de sitio elementos del mobiliario de la instalación o introducir algunas novedades en la misma.

Sensorial: Este tipo de enriquecimiento trata de estimular los sentidos a través de sonidos nuevos en su hábitat, texturas, etc.

Enriquecimiento motriz: Responde a la necesidad de generar actividad y movilizar a las distintas especies para que estén activos.

Todos los criterios de bienestar animal que se llevan a cabo en Mundomar le han valido al parque su pertenencia a las asociaciones ambientales nacionales e internacionales más importantes, las cuales luchan por preservar el medio natural y sus especies como la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).

Esta labor de concienciación se manifiesta en las Experiencias de Mundomar. VipTour, Encuentro con delfines y Encuentro con leones marinos también forman parte de este abanico de posibilidades únicas que permiten adentrarse en la fauna del parque de Benidorm de la mano de sus biólogos y cuidadores.

Mapa de Mundomar Benidorm.

Amor por la naturaleza y diversión consciente se dan la mano en Mundomar para garantizar el disfrute de sus visitantes que, esta temporada más que nunca, vuelven a vivir la naturaleza en estado puro. Las entradas y pases de temporada ya se encuentran a la venta en la web corporativa mundomar.es.