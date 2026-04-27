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Vuelve el aparcamiento gratuito de Juan Fuster Zaragoza listo para la temporada alta

El parking disuasorio, con capacidad para 200 vehículos, mejora su firme y seguridad tras su acondicionamiento

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, en la visita al término del acondicionamiento.

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, en la visita al término del acondicionamiento. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Movilidad, reabrirá en la tarde-noche del lunes el aparcamiento disuasorio de la avenida Juan Fuster Zaragoza tras finalizar los trabajos de acondicionamiento realizados de cara a la temporada alta. El estacionamiento volverá a estar disponible de forma gratuita, aunque aún quedan por rematar pequeños detalles que no afectan a su uso, según ha indicado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Doscientos vehículos

Con esta actuación, el consistorio busca facilitar el estacionamiento a residentes y visitantes, al tiempo que mejora la seguridad tanto de conductores como de peatones en la zona. Los trabajos se han centrado principalmente en la mejora del firme, eliminando socavones y desniveles generados con el paso del tiempo, lo que permitirá una circulación más cómoda y una mejor organización del espacio.

El aparcamiento, que cuenta con una superficie aproximada de 4.600 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 vehículos, ha sido objeto de una intervención similar a la realizada en el parking disuasorio de Las Terrazas, situado en primera línea de la playa de Levante.

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Además, se han llevado a cabo labores de desbroce y limpieza de la parcela, dentro de los compromisos municipales para adecuar estos espacios y garantizar un uso seguro y eficiente tanto para vehículos como para peatones.

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