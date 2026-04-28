Altea, protagonista oculta del siglo XIX: un libro revela su papel en los años más convulsos de España

Altea no fue un lugar al margen de la historia. Lejos de la imagen de enclave tranquilo, el municipio participó —a través de algunos de sus protagonistas— en los intensos procesos políticos que marcaron el siglo XIX español. Esa es la revelación que vertebra Y al fondo, el mar, la última obra del arquitecto, investigador y escritor Miguel del Rey Aynat presentada este lunes por la noche en el Centro Social en un acto que convirtió la memoria local en el centro del debate histórico.

La publicación, editada por la Associació d’Estudis de la Marina Baixa (AEMABA), se adentra en un periodo convulso de la historia de España a través de una narración que mezcla investigación documental y estructura novelada en donde propone una aproximación histórica y literaria a un personaje apenas conocido pero clave en los años posteriores a la muerte de Fernando VII: el periodista Miguel Jorro, nacido en Altea hacia 1820 en el seno de la familia de “los Fendi”. Un alteano “prácticamente olvidado cuya vida condensa el espíritu de una época como periodista combativo, conspirador liberal, diputado, masón y agente político en escenarios internacionales”, según señaló Del Rey durante la presentación del libro.

Y al fondo, el mar no se trata solo de una biografía. La obra desvela pasajes poco conocidos en los que Altea aparece conectada con episodios clave: las revoluciones liberales, las tensiones durante los turbulentos años de la regencia de María Cristina, los enfrentamientos con el carlismo o las intrigas políticas en torno al general Prim cuando figuras como Miguel Jorro participaron activamente en las Milicias Nacionales y en la defensa de ideales republicanos, en ocasiones sacrificados en favor de una unidad progresista más amplia. El libro no solo reconstruye la biografía de este personaje, sino que también ofrece una mirada a las tensiones políticas y sociales de la época en las comarcas valencianas.

Durante el acto, Del Rey subrayó que la estructura del libro “busca ser amena para el lector, utilizando la narrativa para contextualizar hechos históricos complejos como el carlismo, el cantonalismo y las intrigas de la regencia de María Cristina e Isabel II” y subrayó que esa historia “también es la nuestra que durante demasiado tiempo ha permanecido en la sombra”.

Un personaje entre la épica y la realidad

Según relató el autor durante la presentación del libro, Miguel Jorro representa “el espíritu indómito de su época”, y añadió que estuvo “estrechamente vinculado al Mayorazgo Cendra, figura clave en el desarrollo del constitucionalismo en tierras valencianas”. Con ello, el autor reconstruye una red de acontecimientos que sitúan a Altea dentro de los grandes movimientos que dieron forma al Estado constitucional.

El libro narra las peripecias de Jorro “como activista liberal, francmasón, conspirador y capitán de las Milicias Nacionales. Su vida fue un constante vaivén entre la gloria y la ruina: fue cronista en diarios madrileños y valencianos, diplomático en Oriente, agente del General Prim en el exilio y participante activo en las revoluciones de 1854 y 1868”, indicó Del Rey además de señalar que el protagonista “emerge como una figura compleja y profundamente humana. Romántico en el sentido pleno del término, vivió entre el compromiso político y la inestabilidad personal con exilios, conspiraciones, éxitos efímeros y ruinas económicas. Su vida lo llevó desde Valencia y Madrid hasta destinos tan lejanos como Estados Unidos, África o China, siempre vinculado a la defensa de ideales liberales y constitucionalistas. Pero, también mantuvo permanentemente su vínculo con Altea, donde construyó su finca de recreo La Moreria”, aseveró.

Miguel del Rey durante la presentación de su libro `Y al fondo, el mar´. / Diego Coello Calvo

Un proyecto nacido de la memoria y la investigación

Tal y como recoge la introducción del libro, el origen de la obra se encuentra en una propuesta del investigador Juan Bautista Bisquert, quien animó a Del Rey a profundizar en la figura de Miguel Jorro. A partir de esa sugerencia, y tras años de documentación, el autor ha construido un relato que vincula las vidas de Jorro y del Mayorazgo, mostrando sus coincidencias, tensiones y trayectorias paralelas en un contexto político marcado por revoluciones, exilios y cambios de régimen.

En esta publicación, el autor se adentra en una narración que combina rigor documental y recreación literaria. Según se recoge en la introducción del libro, el propio Del Rey reconoce que inicialmente se sintió “descolocado” ante la propuesta de investigar a Jorro, un personaje que, sin embargo, terminó por atraerle profundamente: “periodista, romántico empedernido, conspirador y liberal”, en palabras del autor.

Durante su intervención, Del Rey describió a Jorro como “un romántico empedernido, representante de una época en la que la exaltación del individuo, la libertad y la emoción definían tanto la acción política como la vida personal. Diputado a Cortes, periodista comprometido —vinculado al periódico El Sufragio Universal— y colaborador en las intrigas políticas del general Prim, su trayectoria refleja la complejidad del siglo XIX español”.

Continuidad de una saga histórica

El autor enmarcó esta obra como continuación de su anterior novela, Bartolomé. Entre la Ilustración y la Revolución, “con la que comparte una mirada sobre la historia local integrada en procesos históricos más amplios. Si aquella se centraba en el final del siglo XVIII y el mundo ilustrado, esta nueva publicación se adentra en el romanticismo político, donde predominan la subjetividad, la libertad creativa y la participación del pueblo”.

Ambas obras forman parte “de una especie de saga familiar e histórica vinculada a Altea, en la que se reconstruyen distintas generaciones y contextos sociales, desde el Antiguo Régimen hasta la consolidación del Estado liberal”, aseguró Del Rey.

Y al fondo, el mar no solo reconstruye la biografía de Miguel Jorro, sino que ofrece una mirada amplia sobre un siglo “endiabladamente complejo”, marcado por revoluciones, conflictos ideológicos y profundas transformaciones sociales. “Todo ello con un telón de fondo constante: las sierras de la Marina y el mar que, como sugiere el título, permanece siempre en el horizonte. La obra se presenta así como una aportación relevante a la historia local y a la comprensión de un periodo clave en la construcción de la España contemporánea, a través de la vida de un personaje tan fascinante como desconocido”, afirmó el autor.

Una presentación con profundidad histórica

El acto contó con la intervención del abogado e investigador alteano Luis Morote, quien ofreció una sólida y documentada disertación sobre la evolución de Altea y sus principales protagonistas entre el siglo XIX y principios del XX. Su intervención aportó contexto y profundidad, reforzando la idea de que la historia local no es secundaria, sino una pieza esencial para comprender los procesos generales.

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Morote destacó cómo figuras como Jorro forman parte “de una red más amplia de personajes que contribuyeron a moldear la identidad política, social y cultural del municipio en tiempos de cambio”, y afirmó que con esta obra, “Miguel del Rey no solo continúa su labor investigadora sobre el patrimonio y la historia de Altea, sino que da un paso más al conectar esa memoria con los grandes relatos nacionales. El resultado es un libro que combina rigor y narrativa para atraer al lector y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión”, además de que Y al fondo, el mar sitúa definitivamente a Altea “en el mapa de la historia con una nueva perspectiva: la de un lugar que, incluso desde la aparente periferia, participó activamente en los conflictos, las ideas y los destinos que marcaron el siglo XIX español”.