Benidorm cierra 2025 con un remanente de 78 millones y defiende la solidez de sus cuentas

El Ayuntamiento de Benidorm ha liquidado el presupuesto municipal de 2025 con un remanente de Tesorería total cercano a los 78 millones de euros. De esta cantidad, más de 43,3 millones corresponden a ahorro para gastos generales, a los que se suman otros 26,4 millones vinculados a financiación afectada para inversiones en marcha y más de 8,1 millones considerados como saldos de dudoso cobro.

El alcalde, Toni Pérez, ha dado a conocer estos datos tras la firma de la liquidación presupuestaria, que será trasladada a los grupos políticos y al pleno municipal. El primer edil ha subrayado que las cuentas están “saneadas” y cumplen con los parámetros legales, destacando además la capacidad del consistorio para seguir atendiendo sus compromisos sin necesidad de incrementar impuestos o tasas.

Entre las inversiones asociadas a este remanente se encuentran proyectos relevantes actualmente en ejecución, como la rotonda de la N-332 o las obras del Vial Discotecas, actuaciones que forman parte de la planificación municipal para mejorar infraestructuras y movilidad en la ciudad.

De cara al ejercicio actual, el gobierno local prevé aprobar próximamente el presupuesto de 2026, en el que ya trabajan los técnicos municipales. Según ha avanzado el alcalde, será un documento equilibrado y alineado con las necesidades de la ciudad, en línea con el borrador presentado meses atrás.

Incumplimiento “extraordinario” y plan económico

No obstante el alcalde ha reconocido que la liquidación de 2025 se ha visto condicionada por la inclusión contable de la sentencia vinculada al APR7 de Serra Gelada, que asciende a más de 348 millones de euros. Este hecho ha provocado un incumplimiento puntual de las reglas fiscales, definido por el primer edil como una situación “extraordinaria y no estructural”.

Ante ello, el consistorio deberá elaborar un plan económico-financiero que el mandatario municipal prevé permita recuperar los parámetros de estabilidad en los próximos ejercicios. No obstante, los informes técnicos apuntan a que dicho plan tendrá un carácter formal, sin necesidad de aplicar medidas restrictivas, dado que “el origen del desequilibrio responde exclusivamente al impacto de esta resolución judicial”.

Contratos menores “a dedo”

Por último, el alcalde ha defendido la gestión económica del equipo de gobierno, insistiendo en que no entiende lo que es “un contrato a dedo” y estimando que los contratos menores están fiscalizados desde que su grupo asumió el poder en 2015.

Con ello se refería a las acusaciones lanzadas por el Grupo Municipal Socialista en el último pleno ordinario donde afirmaban que el alcalde había adjudicado “a dedo 3,5 millones de euros en contratos menores”. “No pueden hablar porque son cosas que ellos sí han hecho. Y ahí están los datos, la Sindicatura de Cuentas, y las multas y las sentencias firmes con devolución incluso de dinero que se habían quedado”, ha lamentado, tras lo cual ha dicho que “están engañando a la gente, a mis vecinos y vecinas, cuando lo único cierto es que aquí ha habido siempre absoluta transparencia y legalidad”.

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En otro orden de cosas, Pérez ha adelantado que contempla impulsar una nueva edición del bono consumo #BenidormTeDaMás, previsto llevarse a cabo entre el 15 y el 31 de diciembre, con el objetivo de incentivar el comercio local y aliviar la economía de las familias. “Es el modelo Benidorm porque creemos en ese proyecto”, ha afirmado.