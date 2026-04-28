La calle Londres se cortará al tráfico desde este miércoles por las obras de la avenida Montecarlo

El Ayuntamiento de Benidorm cortará al tráfico desde este miércoles, 29 de abril, un tramo de la calle Londres con motivo del avance de las obras de renovación de infraestructuras hidráulicas en la avenida Montecarlo. En concreto, la restricción afectará al tramo comprendido entre las calles Estocolmo y Montecarlo y se prolongará durante aproximadamente dos meses.

Los trabajos, que arrancan de forma inmediata, se centrarán en la instalación de un nuevo colector de aguas pluviales junto a los correspondientes imbornales. Según ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, el objetivo es reducir los plazos al máximo para minimizar las molestias a los vecinos, manteniendo en todo momento el acceso a garajes y vados.

Paralelamente, la avenida Montecarlo se reabrirá al tráfico y, en principio, no volverá a cerrarse durante el resto de la actuación. No obstante, las obras seguirán afectando parcialmente a las bandas de aparcamiento y a las aceras, donde se garantizará al menos un itinerario peatonal en uno de los lados de la vía.

En el caso de la calle Estocolmo, las actuaciones pendientes se limitan al entronque de la red de pluviales, unos trabajos que el Ayuntamiento prevé ejecutar sin necesidad de interrumpir la circulación de vehículos.

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La intervención forma parte de un proyecto más amplio de modernización de las infraestructuras de agua potable y saneamiento en la zona, adjudicado por más de 1,35 millones de euros y financiado íntegramente con fondos del Servicio Municipal de Aguas. Además de renovar las redes hidráulicas, la actuación incluye mejoras en alumbrado, pavimentación, señalización, zonas verdes y la incorporación de una red de agua regenerada.