DJ Symphonic aterriza en SkyFest Benidorm con una fusión única de electrónica y música sinfónica
El espectáculo, con más de 50 músicos en escena, se celebrará el 21 de agosto y se dirige a un público intergeneracional
El festival SkyFest Benidorm sumará este verano uno de los espectáculos más originales del panorama musical actual. El próximo 21 de agosto, el recinto acogerá DJ Symphonic, una propuesta que combina la fuerza de la música electrónica con la elegancia de una orquesta sinfónica en directo. El programa diseñado por la orquesta viaja desde las versiones más pop hasta la electrónica, en un intento de cubrir sectores diferentes de públicos.
La presentación oficial ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Benidorm, con la participación del concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el CEO del recinto, Alexandre Fratini; y el presidente de la productora Excelentia, Javier Martí.
Según ha explicado Martí, el espectáculo propone “una fusión magistral” entre orquesta y DJ, capaz de transformar grandes éxitos en una experiencia cargada de energía, emoción y espectáculo. La propuesta busca mostrar el lado más versátil y accesible de la música sinfónica, acercándola al gran público a través de temas reconocibles.
Sobre el escenario estará la Royal Film Concert Orchestra, una formación compuesta por más de 50 músicos profesionales con amplia experiencia en repertorio clásico, bandas sonoras y música contemporánea.
De Coldplay a David Guetta
El espectáculo, bajo el título Pont Aeri - Flying Free, ofrecerá un recorrido musical que mezcla generaciones y estilos. El repertorio incluye éxitos como Viva la Vida de Coldplay, Wake Me Up de Avicii o Titanium de David Guetta, junto a clásicos como Bohemian Rhapsody de Queen o The Final Countdown de Europe.
Además, el show incorpora “medleys” o popurrís dedicados a figuras clave de la música electrónica como Daft Punk, así como otros himnos y guiños festivos como YMCA, o I Will Survive que buscan conectar con el público desde el primer momento.
A nivel visual, la propuesta apuesta por una cuidada puesta en escena, con iluminación, sonido y arreglos sinfónicos originales diseñados específicamente para este formato híbrido. La combinación entre la potencia visual del directo y la riqueza instrumental de la orquesta convierte cada tema en una experiencia inmersiva.
Sin barreras generacionales
Desde la organización destacan que este tipo de espectáculos permiten abrir la música sinfónica a nuevos públicos, rompiendo barreras generacionales y estilos. La mezcla de géneros facilita que tanto amantes de la electrónica como seguidores de la música clásica encuentren un punto de conexión común.
Asimismo, la inclusión de DJ Symphonic en la programación refuerza la estrategia de SkyFest Benidorm de apostar por propuestas innovadoras y diferenciales dentro del circuito estival, ampliando su oferta más allá de los conciertos tradicionales.
Las entradas, que ya están a la venta, se pueden adquirir en ExcelentiaMusica.com, BenidormSkyFest.com y VivaTicket.com.
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