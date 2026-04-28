El sindicato mayoritario de la Policía Local de La Vila defiende la labor del cuerpo y respalda la creación de la unidad UROS
El SPPLB niega malestar en la plantilla y dice que la nueva unidad responde a criterios de especialización y mejora del servicio público
La sección sindical FESEP-SPPLB en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, como organización mayoritaria dentro de la Policía Local, ha emitido un comunicado en el que pone en valor el trabajo desarrollado por el conjunto de la plantilla y su compromiso con la seguridad ciudadana. En especial inciden en la necesidad de la puesta en marcha de la unidad de actuación rápida UROS, aprobada en pleno y que integran voluntarios que se presentaron a una convocatoria abierta.
Desde el sindicato señalan que, en los últimos tiempos, se ha trasladado una imagen del cuerpo que, a su juicio, no refleja la realidad interna ni el funcionamiento diario del servicio. En este sentido, aseguran no tener constancia de un malestar generalizado entre los agentes en relación con el modelo de seguridad ni con la organización interna, y destacan que representan a una amplia mayoría del colectivo.
Respecto a la creación de la unidad UROS, explican que responde a la necesidad de mejorar la especialización y la capacidad de respuesta ante determinadas situaciones de seguridad ciudadana. Subrayan que este tipo de unidades existen en numerosos municipios y que su implantación no supone asumir competencias ajenas a la Policía Local, sino reforzar su operatividad dentro del marco legal.
Selección de voluntarios
El sindicato también defiende que el proceso de creación de esta unidad se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo su aprobación en el pleno municipal, y señala que no consta ninguna impugnación formal al respecto. En cuanto a la selección de los agentes, indican que se realizó mediante convocatoria abierta dentro del cuerpo y entre quienes se presentaron voluntariamente, siguiendo un proceso selectivo.
En relación con la composición del grupo, precisan que actualmente no cuenta con personal interino y que entre sus integrantes hay agentes con experiencia previa en unidades especializadas, incluso en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, consideran que la dotación de material específico para este tipo de unidades es adecuada y recuerdan que parte de ese equipamiento ya formaba parte del cuerpo desde hace años. Añaden que estos recursos han resultado necesarios en intervenciones recientes, en las que la Policía Local ha actuado en coordinación con otros cuerpos de seguridad.
Por último, desde FESEP-SPPLB insisten en la importancia de reconocer el esfuerzo diario de los agentes y reclaman respeto hacia el colectivo, destacando su papel esencial en la protección de la ciudadanía y en el mantenimiento de la seguridad en el municipio.
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