La Vila se protege con sirenas de posibles emergencias ocasionadas por la presa del Amadorio

Recta final para la implantación de un sistema de seguridad en la presa del Amadorio: la instalación de alarmas para avisar a la población de cualquier circunstancia de emergencia que se produzca en el pantano se materializa a través de una actuación enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El proyecto, desarrollado en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar, contempla la puesta en marcha de una red de sirenas en distintos puntos del municipio.

Esta actuación se integra dentro de las políticas de modernización de infraestructuras críticas impulsadas a nivel estatal, con especial atención a aquellas instalaciones que, como las presas, requieren planes específicos de autoprotección y sistemas eficaces de aviso a la ciudadanía. En este sentido, la intervención no solo mejora la capacidad de respuesta ante riesgos, sino que también refuerza la coordinación entre administraciones.

Comprobar el funcionamiento

El sistema incorpora tecnología avanzada capaz de emitir señales acústicas y mensajes de voz pregrabados con gran precisión. Su objetivo es alcanzar a la población potencialmente afectada en un plazo inferior a 30 minutos desde la activación de un escenario de riesgo. Además, cuenta con un sistema de “test silencioso” que permite comprobar el funcionamiento de los equipos sin activar las alarmas sonoras, evitando molestias a los vecinos.

Acciones con la ciudadanía

De forma complementaria, está previsto que se desarrollen acciones informativas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer el significado de las señales acústicas y los protocolos de actuación en caso de emergencia. Este tipo de medidas resulta clave para garantizar que la población sepa cómo reaccionar de forma rápida y segura.

Ubicaciones

Tras diversos estudios técnicos y análisis de propagación acústica, se han definido las ubicaciones óptimas de las sirenas. Una de ellas se sitúa en las inmediaciones de la presa, mientras que las otras tres se han instalado en puntos estratégicos del casco urbano, como la zona de la Barbera dels Aragonés, el entorno del polideportivo Marta Baldó y el parque de la Antoneta.

Las estructuras, de 12 metros de altura, han sido diseñadas para integrarse en el entorno urbano, con un acabado en color negro efecto forja que minimiza su impacto visual. Con este proyecto, La Vila Joiosa da un paso más hacia un modelo de ciudad más preparada y resiliente, reforzando los mecanismos de protección para vecinos y visitantes.

Noticias relacionadas

La iniciativa responde tanto a criterios de prevención como al cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de presas. Con su puesta en marcha, el municipio se adapta a los estándares nacionales, garantizando un sistema de comunicación eficaz entre la infraestructura hidráulica y los servicios responsables de la gestión de emergencias.