Altea amplía su red de autoconsumo con dos nuevas instalaciones y refuerza su modelo energético participativo

La Comunidad Energética de Altea, en colaboración con l’Associació d’Autoconsum d’Altea y el Ayuntamiento como entidad impulsora, ha culminado la puesta en marcha de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo que consolidan el modelo energético local basado en sostenibilidad, proximidad y participación ciudadana.

Las nuevas infraestructuras consisten en una planta solar de 100 kW ubicada en las cubiertas de los nichos del cementerio municipal y una segunda instalación de 34 kW acompañada de un sistema de almacenamiento en batería de 20 kW, situada en el techo de una nave privada en la denominada zona de tolerancia industrial ubicada a la entrada de Altea desde Benidorm. Ambas actuaciones “suponen un avance significativo en la estrategia energética del municipio, orientada a fomentar la generación distribuida y el acceso compartido a energía renovable”, según ha desvelado el concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco.

El edil ha destacado el papel activo del consistorio en el desarrollo de estos proyectos. En el caso de la instalación del cementerio, “el Ayuntamiento ha cedido el espacio a cambio del 15% de la energía generada. De este porcentaje, un 13% se destinará al autoconsumo de instalaciones municipales, mientras que el 2% restante se dedicará específicamente a combatir la pobreza energética, una medida que introduce un componente social innovador en el modelo energético local”.

Además, Orozco ha subrayado que estas instalaciones “se benefician del denominado ‘decreto anticrisis’, que amplía el radio de autoconsumo colectivo de 2 a 5 kilómetros. Este cambio normativo permite que prácticamente toda la población de Altea pueda acceder a la energía generada, incrementando así el alcance y la equidad del sistema”.

Desde la Comunidad Energética, su presidente, Miguel Devesa, ha valorado estas actuaciones como un paso decisivo hacia un modelo energético más democrático. “La ciudadanía pasa de ser consumidora pasiva a protagonista activa, generando su propia energía limpia y reduciendo su dependencia de las grandes compañías energéticas”, ha afirmado.

En estos momentos, aún quedan disponibles los últimos kilovatios para participar en ambas instalaciones, “lo que abre la puerta a nuevos socios interesados en beneficiarse de este modelo”, ha explicado Devesa, que también ha agradecido la colaboración “de los propietarios privados que han cedido sus cubiertas, así como el apoyo financiero de Caixaltea”.

Placas solares instaladas en el techo de unas naves industriales de Altea / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

300 kilovatios de potencia instalada y un retorno de la inversión en tres años

Con la incorporación de estas dos nuevas plantas, “ya son cinco las instalaciones finalizadas en el municipio, superando los 300 kW de potencia total instalada y beneficiando a más de 210 socios. Este crecimiento ha sido posible, en parte, gracias a dos subvenciones concedidas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que han permitido reducir aproximadamente a la mitad el coste de las instalaciones”, ha asegurado Miguel Devesa.

El presidente de l’Associació d’Autoconsum d’Altea ha indicado que actualmente, “el coste de participación se sitúa en torno a los 800 €/kW para la instalación del cementerio y 900 €/kW para la instalación con batería. A ello se suman incentivos fiscales en el IRPF que pueden alcanzar el 40% en el caso de vivienda habitual y el 20% en segundas residencias, lo que se traduce en un retorno estimado de la inversión en aproximadamente tres años. Considerando una vida útil de las instalaciones de unos 25 años, el beneficio económico para los participantes resulta notable a medio y largo plazo”, ha destacado.

Por su parte, el concejal Orozco ha insistido en que la transición energética “ya no es una cuestión de futuro, sino de presente”, y ha planteado el debate sobre quién debe liderarla: “Las grandes empresas desde lejos o la ciudadanía desde lo local, produciendo la energía allí donde se consume”. En este sentido, “la Comunidad Energética Local de Altea, creada en 2022, se posiciona como un ejemplo de empoderamiento ciudadano y sostenibilidad”.

Con estas iniciativas, “Altea se consolida como un referente en el desarrollo de comunidades energéticas locales y en la democratización del acceso a la energía renovable, integrando criterios económicos, sociales y medioambientales en su modelo de crecimiento”, ha apostillado el edil de Medio Ambiente.

Contexto: el auge de las comunidades energéticas en España y Europa

Según recientes estudios publicados, las comunidades energéticas se han convertido en una pieza clave de la transición energética en Europa. Impulsadas por la normativa comunitaria, permiten a ciudadanos, administraciones y pequeñas empresas asociarse para producir, consumir y gestionar su propia energía renovable.

En España, este modelo ha crecido de forma notable en los últimos años gracias a cambios regulatorios como la simplificación del autoconsumo y la ampliación del radio de acción, así como al impulso de fondos europeos y programas de ayudas públicas. Organismos como el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) han promovido activamente su desarrollo.

Actualmente existen cientos de iniciativas en marcha en todo el país, desde entornos rurales hasta grandes ciudades, con ejemplos destacados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Navarra. Estas comunidades no solo contribuyen a reducir emisiones y costes energéticos, sino que también fomentan la cohesión social, la resiliencia local y la participación ciudadana en la toma de decisiones energéticas.

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El caso de Altea refleja esta tendencia creciente y demuestra cómo los municipios pueden liderar modelos energéticos más sostenibles, inclusivos y descentralizados.