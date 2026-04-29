Altea la Vella impulsa el comercio local con una jornada festiva para toda la familia el 17 de mayo

Altea volverá a situar el comercio de proximidad en el centro de su agenda el próximo 17 de mayo con la celebración del Día del Comercio Local en Altea la Vella, una iniciativa que busca “dinamizar la actividad económica y social en uno de los núcleos urbanos del municipio”, según ha desvelado el concejal de Comercio, Jose María Borja. Bajo el lema ‘Viu Altea la Vella’, la jornada combinará ventas, actividades culturales, música en directo y propuestas familiares, “en una apuesta clara por revitalizar el pequeño comercio y acercarlo a vecinos y visitantes”, ha señalado el edil.

La iniciativa ha sido presentada por el concejal de Comercio, la edil de Altea la Vella, Pepa Victoria Pérez, y el presidente de la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA), Jordi Mayor. Según destacaron, esta nueva cita “nace como continuidad del impulso logrado con eventos anteriores y responde a una estrategia más amplia de promoción comercial en todo el municipio”. Así, el 17 de mayo, Altea la Vella “se convertirá en escaparate de ese modelo: un comercio cercano, vivo y en constante evolución”, ha indicado Pepa Victoria Pérez.

Un modelo que se consolida tras el éxito de campañas previas

Jose María Borja ha explicado que esta jornada “tiene su origen en la buena acogida de iniciativas recientes como la Nit del Comerç, celebrada en octubre del año pasado, que logró una participación masiva de comerciantes y público. En su primera edición, este evento reunió a decenas de establecimientos y convirtió las calles del centro urbano de Altea en un gran espacio comercial y festivo, con una notable repercusión económica y social”.

De hecho, la Nit del Comerç se ha consolidado en solo un año “como una de las principales herramientas de dinamización del municipio”, con cifras que llegaron a superar “los 60 comercios participantes en su lanzamiento, razón por la que el Ayuntamiento ya trabaja en nuevas ediciones con el objetivo de reforzar su impacto y atraer tanto a público local como a residentes internacionales”, ha anunciado Borja. En este contexto, ‘Viu Altea la Vella’ se presenta “como una extensión de esa política, dirigida a descentralizar la actividad comercial y potenciar zonas como Altea la Vella, integrándolas en el circuito económico del municipio”, ha apostillado.

El concejal de Comercio ha destacado también que el comercio de Altea “ha demostrado en los últimos años una notable capacidad de adaptación, apostando por productos sostenibles, de kilómetro cero y una atención personalizada como elementos diferenciadores frente a grandes superficies”.

Una jornada para dinamizar el comercio y la vida social

El objetivo principal del evento es claro: dinamizar una zona urbana y ofrecer a los comercios locales una plataforma para mostrar sus productos. En esta primera edición, “22 establecimientos se han adherido a la iniciativa, una cifra que desde la organización se considera muy positiva y que refleja tanto la implicación del sector como el respaldo ciudadano”, ha apuntado el presidente de ALCEA.

Jordi Mayor ha explicado que la actividad “se concentrará en el eje formado por la calle Cura Llinares —arteria principal de Altea la Vella—, el patio de la extensión administrativa y el entorno del aparcamiento de Les Revoltetes, configurando un espacio peatonal y accesible para el desarrollo de las distintas propuestas”.

Cultura, historia y ocio para todos los públicos

La concejala de Altea la Vella ha dado a conocer el programa de actividades. Así, “a las 10 de la mañana se iniciará la jornada con la apertura de los puestos de venta y una visita guiada titulada ‘Als peus de Bèrnia. Històries d’Altea la Vella’, dirigida por el historiador local Juanvi Martín Devesa. Después, a lo largo de la mañana se sucederán actividades como talleres infantiles, música en directo, cuentacuentos y animación itinerante. Y por la tarde, la programación continuará con actuaciones musicales, entre ellas la del grupo ‘Carne de Cañón’, reforzando el carácter festivo de una jornada que aspira a convertirse en una cita anual”.

El comercio local, eje económico y social

Por su parte, el presidente de ALCEA ha señalado que en la asociación empresarial y comercial “se ha valorado muy positivamente la iniciativa y la participación alcanzada”. Jordi Mayor ha subrayado la importancia de este tipo de eventos “para visibilizar el esfuerzo del sector y fomentar la unión entre comerciantes”. Además, ha hecho un llamamiento a los negocios del municipio “para que se impliquen en futuras acciones”, destacando que detrás de cada evento “hay un importante trabajo organizativo con beneficios directos para la economía local”.

Una estrategia continuada de apoyo al comercio

Por último, Jose María Borja ha afirmado que Viu Altea la Vella se enmarca “en una política sostenida de apoyo institucional al comercio, que incluye campañas promocionales, eventos y acuerdos de colaboración con ALCEA. Entre estas acciones he de destacar la firma de convenios para fomentar la actividad comercial o facilitar servicios a los empresarios, como asesoramiento en normativa o modernización de negocios”.

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Y Pepa Victoria Pérez ha añadido que con iniciativas como esta, “el Ayuntamiento de Altea busca consolidar un modelo comercial basado en la proximidad, la sostenibilidad y la identidad local, reforzando el papel del comercio como motor económico y elemento clave en la vida social del municipio”.