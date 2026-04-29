Más cápsulas para bicis: Benidorm encarga a Elecnor la instalación de 13 aparcabicis inteligentes

El Ayuntamiento de Benidorm ha concedido el contrato de suministro e instalación de nuevos aparcabicis inteligentes a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU por un importe de 541.326,04 euros, incluyendo además una ampliación de la garantía de 24 meses. El plazo previsto para la ejecución de este proyecto es de seis meses. Con la ampliación se pretende fomentar el uso de las bicicletas en el municipio donde se han abierto unos 140 kilómetros de vías de diferente uso para este vehículo.

Con la instalación de estos nuevos módulos, Benidorm ampliará una red que ya cuenta con doce aparcabicis inteligentes operativos. Según ha señalado el alcalde, Toni Pérez, esta ampliación responde al notable incremento del uso de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal eléctricos, lo que hace necesario disponer de infraestructuras que garanticen tanto la seguridad como la accesibilidad de los usuarios.

Aplicación móvil

Los nuevos aparcabicis estarán equipados con sistemas avanzados que permiten su uso mediante una aplicación móvil, desde la que los usuarios podrán gestionar la apertura y cierre de los espacios. Además, contarán con control remoto, videovigilancia interna e iluminación, lo que proporciona mayores niveles de seguridad y comodidad.

El alcalde ha destacado que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal para fomentar el transporte no contaminante y reducir las emisiones, al tiempo que se mejora la calidad de los servicios urbanos. “Seguimos apostando por ofrecer infraestructuras modernas que faciliten el uso de la bicicleta y promuevan hábitos de movilidad más sostenibles”, ha señalado.

Las nuevas instalaciones se distribuirán en puntos clave de la ciudad, como avenidas principales, espacios culturales, zonas deportivas y aparcamientos disuasorios, con el objetivo de facilitar su acceso a residentes y visitantes y favorecer una red de movilidad más eficiente y conectada en todo el término municipal.

Dónde estarán

En concreto, los trece nuevos aparcabicis inteligentes se localizarán en la avenida Ametlla de Mar, carretera del Albir, calle Jaén (Centro Cultural), avenida Municipi, aparcamiento del antiguo Conservatorio, dos en la calle Fragata (Salto del Agua), confluencia de Jaime I y calle Acacias, Plaza de España, Ciudad Deportiva Guillermo Amor, aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá, avenida de La Vila Joiosa (junto a la Torre de Morales) y la confluencia de Jaime I y Nicaragua.

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Esta iniciativa se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 ‘Benidorm Visión 360’, dentro de las actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental. El programa está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.