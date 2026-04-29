Benidorm fomenta el deporte al aire libre con la ampliación del área de calistenia en Poniente

Las playas de Benidorm han ampliado las zonas de calistenia, esta vez con la suma de un área situada en Poniente, en la avenida Vicente Llorca Alós, con la incorporación de nuevos elementos destinados a potenciar la práctica deportiva al aire libre. Esta actuación responde a una de las propuestas más respaldadas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos de 2025, reforzando así la colaboración entre la administración local y los vecinos.

La intervención ha permitido ampliar el espacio de “street workout”, un entrenamiento de calle con nuevos equipamientos como barras paralelas triples, anillas con cadenas, una barra de “freestyle” reforzada, estructuras de desplome, barras adicionales y espalderas.

Todos estos elementos están fabricados en metal galvanizado con tratamiento anticorrosión, lo que garantiza su durabilidad durante años. Además, las barras cuentan con un recubrimiento plástico especial que mejora la adherencia, aumenta la resistencia frente al desgaste y ofrece un mejor aislamiento térmico para los usuarios.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 17.000 euros, financiados a través de la partida destinada a los Presupuestos Participativos, que permite a la ciudadanía proponer y decidir actuaciones para mejorar la ciudad con el respaldo del Consejo Vecinal.

Pasarela para movilidad reducida

Como parte de la mejora, también se ha incorporado una pasarela de maderaque facilita el acceso a personas con movilidad reducida, ampliando así el uso inclusivo de esta instalación deportiva. Desde su puesta en marcha en 2017, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para los aficionados a la calistenia, una disciplina que permite trabajar la fuerza, la resistencia y la coordinación aprovechando el propio peso corporal en un entorno abierto y junto al mar.

Más propuestas

El alcalde, Toni Pérez, ha visitado la instalación junto a los concejales de Deportes, Participación Ciudadana y Playas, Javier Jordá, Ana Pellicer y Mónica Gómez, para comprobar de primera mano las mejoras realizadas antes de la llegada de los primeros usuarios de la jornada.

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Pérez ha recordado que continúa abierto el plazo para presentar propuestas al Presupuesto Participativo de 2027- con fecha límite el 30 de septiembre- invitando a la ciudadanía a implicarse activamente en la mejora de Benidorm mediante sus ideas y proyectos.