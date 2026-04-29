Las personas sin hogar en Benidorm, un colectivo para el que el PSOE exige un plan de acción

Dos realidades paralelas, el de la “excelencia turística” y el del sinhogarismo conviven en Benidorm, según especifica la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, que exige al Gobierno del Partido Popular un plan de acción que contemple medidas para estas personas y aboga por la erradicación de las situaciones que provoca. A la vez que denuncia que las acciones concretas que se desarrollan en la actualidad no abordan el asunto de raíz.

Los socialistas alertan de que el aumento de personas en esta situación en los últimos meses evidencia la falta de una estrategia global por parte del ejecutivo local, al que acusan de limitarse a actuaciones puntuales que no abordan el problema de fondo.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha recordado que esta propuesta ya fue planteada en 2024, cuando su grupo advirtió de una situación que calificaban de emergencia social. Según ha señalado, lejos de mejorar, el escenario actual es aún más preocupante. En este sentido, ha criticado que una ciudad como Benidorm, con recursos suficientes, no disponga de una red municipal estructurada que atienda a las personas sin hogar.

Prevenir la exclusión social

Desde el PSOE defienden la necesidad de desarrollar un conjunto de medidas con un doble objetivo: por un lado, atender y reducir el sinhogarismo facilitando que estas personas puedan reconstruir su proyecto de vida; y por otro, prevenir las situaciones de exclusión social que desembocan en esta realidad. Escoda ha reconocido la complejidad del problema, pero ha insistido en que ello no puede servir de excusa para seguir aplazando la adopción de soluciones concretas.

Asimismo, la portavoz ha puesto el foco en lo que considera una contradicción entre el discurso institucional y la realidad social. A su juicio, la apuesta por la excelencia turística debe ir acompañada de políticas sociales eficaces que garanticen la atención a los colectivos más vulnerables. En este sentido, ha advertido de que ignorar el sinhogarismo solo contribuye a agravar la situación y a deteriorar la convivencia.

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Perspectiva integral

Por último, los socialistas han tendido la mano al equipo de gobierno para impulsar este plan, instando al Partido Popular a que abandone su "soberbia habitual" y trabajar en una herramienta que dé respuesta a esta problemática desde una perspectiva integral. Escoda ha concluido que no se trata de una cuestión asistencial, sino de justicia social y de una gestión pública responsable, subrayando que la calle no puede convertirse en un hogar.