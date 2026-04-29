La Vila apuesta por controlar la velocidad: radares pedagógicos y pasos de peatones inteligentes para la seguridad vial

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha dado un paso más en su apuesta por una movilidad más segura con la instalación de una decena de radares pedagógicos distribuidos en puntos estratégicos de la localidad. Esta iniciativa, orientada a fomentar una conducción más responsable, se complementa con la implantación de quince pasos de peatones inteligentes que reforzarán la seguridad en diferentes barrios del municipio.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha subrayado que estos dispositivos no solo actúan como recordatorio visual para los conductores, sino que también contribuyen a reducir riesgos en la vía pública. En este sentido, destacó que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes. “No es lo mismo un impacto a 20 kilómetros por hora que a 70 u 80. A más velocidad, las consecuencias de un accidente en el que se vea implicado un peatón o un vehículo son más graves que si se reduce la velocidad”, ha precisado.

Los radares pedagógicos, lejos de tener un carácter sancionador, están diseñados para concienciar. Equipados con pantallas que muestran la velocidad en tiempo real, incorporan mensajes visuales y cambios de color que alertan al conductor cuando supera el límite permitido. Según explica el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jaime Santamaría, este tipo de avisos “amigables” ya han demostrado su eficacia en otras ciudades y comienzan a ofrecer resultados positivos también en La Vila Joiosa donde se ha observado una reducción de la velocidad en las calles donde se han instalado.

Ubicaciones

Estos dispositivos se han colocado en accesos al municipio y en vías con elevada densidad de tráfico, así como en calles donde el límite es especialmente reducido, como las zonas urbanas con velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. También se han instalado en tramos con límite de 50 kilómetros como algunas áreas de la N-332a. En todos los casos, el objetivo es adaptar la conducción al entorno y reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

A esta medida se suma la ejecución de una red de pasos de peatones inteligentes, actualmente en fase de obra civil. Estos pasos incorporarán un sistema de iluminación horizontal y vertical que delimita claramente el cruce, así como sensores de detección de peatones que activan la señalización cuando alguien va a cruzar. Esta tecnología permitirá mejorar notablemente la visibilidad, especialmente durante la noche o en condiciones de baja iluminación, reduciendo así el riesgo de atropellos.

Pasos de peatones inteligentes

Los nuevos pasos se ubicarán en diversos puntos clave del municipio, incluyendo avenidas principales, calles céntricas y zonas residenciales, con especial atención a áreas con alta afluencia peatonal. También se reforzarán cruces en La Cala y en entornos próximos a centros educativos y vías concurridas.

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Desde el consistorio insisten en que estas actuaciones forman parte de una estrategia global para mejorar la seguridad vial combinando tecnología, prevención y concienciación ciudadana. La inversión total destinada a estos proyectos supera los 110.000 euros, con la participación de empresas especializadas en señalización y balizamiento.