El Abril de Benidorm, 60 años después: el edificio, altamente deteriorado, será rehabilitado con derramas de vecinos y ayudas europeas

Quien vive en Benidorm hace años conoce a la perfección el edificio Abril, céntrico, popular, incluso con ciertas marginalidades. Ahora cumple 60 años de vida, con impactos que deja el uso y el tiempo y que desde hace casi una década reflejan un gran deterioro que se traduce en filtraciones de agua y un problema estructural grave. Por fin ahora se abre una solución a través de los fondos europeos con los que la comunidad quiere abordar una gran puesta a punto que se tendrá que contemplar con derramas económicas de los vecinos.

En el año 1965 se daba término a la construcción del edificio Abril, en el centro de Benidorm con la inauguración paralela de una mercado de abastos en sus bajos comerciales. Una exitosa presencia y una dinámica comunidad que iniciaba sus pasos. A lo largo del tiempo, sin embargo, el inmueble – con 20 apartamentos por cada una de sus siete plantas- ha vivido la degradación por su escaso mantenimiento.

Vecinos que pagan

Ahora, la comunidad ha recibido el visto bueno para la subvención europea NextGenerationEU. De los 3,4 millones de euros presupuestados para la rehabilitación, un 80%, es decir 2,7 millones, corresponden a la ayuda mientras que el 20% restante más las tasas del Ayuntamiento que suben a unos 170.000 euros serán asumidas por los vecinos.

Aquí es donde el proyecto se ha encontrado con algunas incidencias que pueden incluso desbaratar la ejecución de una reforma tan necesaria. Desde la presidencia de la comunidad de propietarios apuntan a que los locales pertenecientes al antiguo mercado de abastos no han hecho aún efectivo- el pago que se sitúa en un 30% del coste- a pesar de que está ratificado a través de la correspondiente asamblea.

La buena noticia es que la comunidad cuenta ya con toda la cantidad económica requerida al haber adelantado muchos vecinos las derramas al completo. No obstante, la representación vecinal teme que la posición de los comunitarios del mercado pueda truncar que el plan siga adelante al entrar en una situación de morosidad inadmisible para la entidad que ha concertado el préstamo.

En la actualidad los bajos comerciales están casi totalmente abandonados y solo coexisten una pescadería y una panadería además de algún almacén. En el entresuelo ofrece sus servicios una escuela de danza.

Uno de los bajos del inmueble, con desperfectos visibles. / INFORMACIÓN

Plazos para no perder la subvención

Los plazos para no perder la subvención europea expiran el próximo 30 de junio, aunque son prorrogables. Si la situación de los impagos se revierte, la obra podría comenzar en breve y su duración se estima que se prolongue entre los seis y ocho meses.

Algunos vecinos se han mostrado preocupados por las filtraciones de agua que sufre el edificio con afectación a su estructura. Ya en el año 2004 INFORMACIÓN se hacía eco del informe del arquitecto municipal que calificaba de “grave deterioro” el que sufría la base.

Según la presidenta de la comunidad, hoy en día las pérdidas de agua proceden de un piso en concreto y no ha afectado para nada a la estructura del bloque. Otra de las prioridades que no se contempla en la ejecución es el cambio de la instalación eléctrica que los usuarios también denuncian en unas condiciones peligrosas, mientras que la presidencia asegura que se renovó hace unos 14 años.

De hecho, el edificio ha vivido al menos un incendio en los últimos años, y las condiciones de las cajas eléctricas no son las deseables según aportan las declaraciones de propietarios.

Según precisan desde el estudio que acometerá la renovación, no se puede incluir todo, y lo más importante será asumir actuar en la cuestión estructural que es la más grave y urgente. El riesgo inminente y la eficiencia energética son los dos motivos que más pesan en la aceptación del proyecto en los fondos europeos.

Los locales del mercado están casi todos cerrados desde hace tiempo. / INFORMACIÓN

Qué se va a renovar

En palabras de la edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm, Lourdes Caselles, en términos administrativos municipales el edificio cumple la orden de ejecución para la estabilidad de la edificación. Sin embargo, en el orden del día de la última asamblea vecinal se destacaba que “existe una orden del Ayuntamiento que obliga a realizar la obra, con riesgo de desalojo si no se cumple”.

Noticias relacionadas

Entre otras cosas el nuevo Abril y según el informe de valoración acometerá la sustitución de las bajantes de amianto, reparación de las fachadas, balcones y ventanas; reparación estructural de las viguetas, instalación de aislamiento térmico en las cubiertas y en el suelo del zaguán del edificio; placas fotovoltaicas en cubierta y sustitución completa de carpintería exterior, entre otras modificaciones.