Un “after” dentro de una pirámide y 8.000 asistentes: Undersea Festival de Benidorm sigue creciendo

Tras reunir a 5.000 personas en su estreno, Undersea Festival regresa con una propuesta más ambiciosa que aspira a superar los 8.000 asistentes y consolidarse como una cita singular dentro del panorama musical. El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y el CEO del festival, José Sánchez Calvo, han presentado los detalles de esta nueva edición, que volverá a celebrarse en Terra Mítica, en esta ocasión en junio.

Música en el agua

Desde el propio Ayuntamiento han situado al festival más allá de la música, combinando entretenimiento, agua y una producción de gran formato que aporta valor a la oferta estival y a la proyección de Benidorm como destino de ocio.

El evento ofrecerá el 13 de junio unas 14 horas de música ininterrumpida, desde el mediodía hasta la madrugada, además de un ‘after’ especial dentro de la pirámide Keops con aforo limitado para unas 1.500 personas.

Ocho escenarios

La programación se distribuirá en ocho escenarios tematizados que recorrerán distintos estilos y ambientes. Entre ellos, el Main Stage reunirá a dj’s de reguetón y éxitos actuales; Ocean White propondrá un viaje a los sonidos de los años 2010; Alonis Barrakus rendirá homenaje a las tradiciones locales.

El escenario Warhol acogerá una ‘pool party’ de tech house; Pitote Club combinará techno y clásicos; y Remembers of Alonis recuperará la esencia de los años 90 y 2000 con artistas como Miguel Serna e Ismael Lora. La organización avanzará próximamente el resto de espacios.

Entradas desde 28 euros

Además, el festival incorpora una potente propuesta escenográfica e inmersiva, donde el público se sitúa en el centro de la experiencia. Entre sus principales atractivos destaca una gran zona acuática con piscina integrada- bautizada como “Los Reinos de Pandora” pensada para disfrutar de la música desde dentro del agua, convirtiéndose en uno de los elementos diferenciales del evento.

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La jornada se completará con una programación paralela para quienes quieran prolongar la experiencia. Con entradas desde 28 euros y más de 2.500 ya vendidas, la organización encara esta segunda edición con el objetivo de afianzarse como una de las grandes citas del verano.