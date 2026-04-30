Benidorm se convierte en capital del turismo inteligente con el congreso Digital Tourist

El Auditorio ‘Rafael Doménech Pardo’ del Centro Cultural de Benidorm acogerá los próximos 7 y 8 de mayo la novena edición del congreso Digital Tourist, una cita ya consolidada como referente nacional en la digitalización del turismo. El evento reunirá a los principales agentes de las industrias tecnológica y turística para debatir sobre las oportunidades que la innovación ofrece a los destinos y su gestión.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha presentado el congreso junto al director general de Ametic, Celestino García, y el vicepresidente de la comisión de Smartcities, John Mora. Todos han coincidido en destacar que Digital Tourist se ha consolidado como una cita clave del sector, situando a Benidorm como escaparate de referencia para la innovación turística.

Benidorm, pionera

Durante la presentación, el primer edil ha resaltado el peso del turismo como motor económico y social de España, así como la apuesta estratégica de Benidorm por la transformación digital. En este sentido, ha recordado que la ciudad fue pionera al convertirse en el primer destino turístico inteligente certificado del mundo bajo la norma UNE 178501 en 2018, marcando un camino que ha evolucionado en paralelo al crecimiento del propio congreso. “Durante los días 7 y 8 de mayo, todo el mundo va a estar mirando hacia Benidorm y lo que ocurre en la tecnología española vinculada al turismo por la fortaleza de esta industria”, ha subrayado Pérez.

Bajo el lema ‘Smart DMO: Infraestructuras, datos e inteligencia para competir’, esta edición pondrá el foco en los gestores de destinos turísticos y en la importancia del uso del dato para la toma de decisiones en tiempo real. Según ha explicado Celestino García, el perfil del turista actual, más digital y exigente, obliga a los destinos a adaptarse con soluciones innovadoras y mejor integradas que garanticen su competitividad.

IA y gemelos digitales

El congreso abordará además algunos de los temas más actuales del sector, como los gemelos digitales, la inteligencia artificial -incluida la generativa y la agéntica-, la accesibilidad o las nuevas alianzas entre destinos. Tras varias ediciones centradas en la Plataforma de Destinos Inteligentes impulsada por SEGITTUR, el foco se traslada ahora a los usuarios de esta herramienta, es decir, los propios gestores de destinos, como la Fundación Visit Benidorm.

La cita reunirá a cerca de 500 participantes y contará con representantes institucionales y empresas líderes como Telefónica, Vodafone, Microsoft o Mastercard, entre otras. Además, Aragón participará como comunidad invitada y se celebrará una nueva edición de los Premios Digital Tourist, que reconocen los proyectos más innovadores en ámbitos como sostenibilidad, inteligencia turística o gobernanza digital.

Trabajo a 700.000 personas

Tras consolidarse como un foro de referencia, el siguiente paso para Ametic es impulsar la internacionalización del modelo español de turismo inteligente. Para ello, trabaja junto a organismos como ICEX España Exportación e Inversiones y SEGITTUR, con el objetivo de exportar este modelo de éxito y reforzar el posicionamiento global de España en este ámbito.

Noticias relacionadas

El representante de Ametic ha recordado que el turismo emplea a más de tres millones de personas, supera el 13% del empleo total y aporta una riqueza de más de 218.000 millones de euros, con un peso similar en el PIB. A ello se suma la fortaleza del sector tecnológico digital, que en 2024 facturó más de 138.000 millones, creció un 5,6% y da trabajo a unas 723.000 personas. La combinación de ambos sectores, ha subrayado, tiene un impacto claramente transformador en la economía.