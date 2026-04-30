Maria José Sastre Egea toma posesión de su acta de concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Altea

Compromís tiene una nueva concejala en el Ayuntamiento de Altea. Durante la sesión plenaria de la corporación municipal celebrada en la mañana de este jueves, Maria José Sastre Egea ha tomado posesión de su acta como concejala de la coalición valencianista sustituyendo a Rafael Ramón Mompó, que dimitió el pasado 17 de marzo a causa de una denuncia practicada en su contra por supuestamente abofetear y causar lesiones no graves a su pareja sentimental el 15 de marzo en Xàbia.

Precisamente, mientras se celebraba el pleno se ha sabido que Rafael Ramón ha sido absuelto por el juzgado de los delitos de maltrato de obra con lesiones y coacciones leves.

En el pleno, el alcalde de Altea leyó la resolución de la Junta Electoral Central en fecha 6 de abril pasado mediante la que María José Sastre “sustituía por renuncia a Rafael Ramón Mompó” y que de acuerdo a la información aportada por Secretaría, “ha sido formulada la declaración de bienes patrimoniales y de posibles incompatibilidades y actividades que puedan proporcionar ingresos económicos”.

Tras la lectura, Maria José Sastre, maestra de profesión, prometió el cargo y acto seguido el alcalde le impuso la medalla acreditativa como concejala de Altea. Sastre Egea tendrá las delegaciones deServicios Jurídicos, Contratación, Patrimonio y Educación. Esta última concejalía la tenia hasta ahora Xelo González, pero el alcalde manifestó tras el pleno que “cuando hicimos la lista de Compromís a las municipales de 2023 ya estaba previsto darle esta concejalía a María José por su perfil. No salió elegida y ahora no se le quitan competencias a Xelo, sino que se le da Educación a María José porque era lo previsto desde el principio”.

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Con la toma de posesión de Maria José Sastre se eleva de nuevo el número de concejales de Compromís a 9, que sumados a los 3 del PSPV-PSOE componen los 12 ediles que forman el Equipo de Gobierno de la presente legislatura, frente a los 8 del Partido Popular y 1 de VOX.