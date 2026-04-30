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Anguilas y cangrejos americanos en La Vila: el Amadorio se pone a punto en primavera

Medio Ambiente realiza controles sobre la calidad de las aguas y las especies invasoras

Los trabajadores de Medio Ambiente, controlando los índices de la calidad de las aguas y la presencia de especies foráneas.

Los trabajadores de Medio Ambiente, controlando los índices de la calidad de las aguas y la presencia de especies foráneas. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El río Amadorio, a su paso por La Vila Joiosa, ha sido escenario de una nueva jornada de seguimiento ambiental impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente. La actuación se ha centrado en el estudio de la fauna presente en el cauce y en la evaluación del estado del agua, con el objetivo de garantizar la conservación de este entorno natural y proteger las especies endémicas propias de la zona.

Estado del río

Durante la intervención, los técnicos han identificado distintas especies propias del ecosistema fluvial, como la anguila (Anguilla anguilla) y el cangrejo americano (Procambarus clarkii), y pequeños invertebrados acuáticos indicadores de buena calidad ambiental. La presencia de estas especies permite obtener una imagen más precisa del estado ecológico del río.

Asimismo, se ha actuado sobre especies invasoras detectadas en el cauce, como el propio cangrejo americano, cuya expansión puede alterar el equilibrio natural del ecosistema. Estas actuaciones buscan minimizar su impacto y favorecer la recuperación de las especies autóctonas.

Calidad del agua

Los trabajos también han incluido diversas pruebas para analizar la calidad del agua, mediante la medición de parámetros clave como el pH y la conductividad, fundamentales para determinar la salud del ecosistema.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, ha subrayado la importancia de estas actuaciones periódicas, señalando que permiten conocer la evolución del río y actuar con mayor precisión ante posibles riesgos. Según ha destacado, este seguimiento continuo resulta esencial para proteger tanto la calidad del agua como la biodiversidad del entorno.

Además, estas campañas permiten detectar cambios en la presencia de especies sensibles a la contaminación, como determinados macroinvertebrados, que actúan como bioindicadores naturales. Su estudio resulta clave para anticipar posibles alteraciones en el ecosistema antes de que sean visibles a simple vista.

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Estas acciones forman parte del programa de control y conservación que desarrolla la Conselleria de Medio Ambiente orientado a salvaguardar los espacios naturales y asegurar el buen estado de los recursos hídricos del municipio. Con ello, se refuerza el compromiso institucional con la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural del municipio.

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