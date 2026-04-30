El talento joven de Altea despega con un satélite escolar premiado

El IES Altaia de Altea se sitúa en el mapa de la innovación educativa gracias al trabajo de su alumnado de 3º de ESO, que ha desarrollado un mini satélite tipo CanSat, nombre que proviene del juego de palabras en inglés: “Can” (lata) y “Sat” (satélite). Literalmente, un satélite dentro de una lata de refresco.

El proyecto del IES Altaia fue reconocido el pasado día 23 con el cuarto premio, y se clasificó como finalista autonómico, del concurso CanSat en la Feria Tecnológica 2026 organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial (ETSIADI) y el CEFIRE (Centro de formación, innovación y recursos educativos) de València, con la colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Asociación de profesorado de Tecnología de la Comunitat Valenciana (APTCV), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) de València y el Colegio de Ingenieros Industriales Comunidad Valenciana (COIICV).

Este jueves, el edil de Juventud y Nuevas Tecnologías, Germán Manjón, y la concejala de Educación, Xelo González, han dado a conocer este logro de los alumnos alteanos que, bajo la coordinación de la profesora de Tecnología, Amanda Navarro, han desarrollado el proyecto “con el patrocinio del IES Altaia y el Ayuntamiento de Altea, que han ofrecido apoyo económico e institucional desde sus inicios”. Por su parte, Amanda Navarro ha señalado que el alumnado “comparte el proceso de desarrollo del proyecto y su evolución a través de Instagram y TikTok (@team.cansat_iesaltaia) documentando cada fase del proyecto de trabajo y preparación”.

Germán Manjón ha señalado que la Feria Tecnológica, celebrada en la Universitat Politècnica de València, “reunió 81 proyectos de diferentes niveles educativos, incluidos trabajos universitarios del ámbito aeroespacial”. Mientras que Xelo González ha indicado que el equipo del IES Altaia “destacó por la creación de un dispositivo del tamaño de una lata, capaz de recoger datos durante su descenso, equipado con impresión 3D, sensores ambientales, sistema GPS, telemetría mediante antena Yagi diseñada por el alumnado y un sistema de paracaídas para su recuperación”.

Los concejales de Educacion y Nuevas Tecnologías (a la izquietrda) junto a los alumnos del IES Altaia de Altea que han desarrollado el mini satelite CanSat / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

Aprendizaje práctico y sensibilización medioambiental

Manjón ha explicado que la misión científica del mini satélite del IES Altaia “se centra en analizar la relación entre temperatura y gases contaminantes en la atmósfera, fomentando tanto el aprendizaje práctico como la sensibilización y la concienciación medioambiental. Cuestión importante por el cual este trabajo ha permitido al equipo situarse entre los 12 finalistas autonómicos del certamen”.

Por otro lado, la profesora Navarro ha adelantado que el siguiente desafío “será el lanzamiento del dispositivo, previsto para el 5 de mayo en el aeródromo de Biar-Beneixama, donde los equipos deberán ejecutar su misión científica con cohetes que alcanzarán aproximadamente los 1.000 metros de altura y posteriormente defender sus resultados ante un jurado”. Al respecto, Germán Manjón ha manifestado su esperanza de que los estudiantes alteanos “consigan más éxitos en la siguiente ronda y que puedan representar a la Comunidad Valenciana en la final de España”.

Por último, el concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías ha resaltado que “estamos muy contentos del alumnado por el éxito del proyecto CanSat, que lleva muchos años realizándose con el respaldo de la Agencia Espacial Europea, y que su trabajo haya tenido este reconocimiento que nos llena de orgullo porque sabemos que han trabajado mucho y fuimos sido testigos de que cuando nos presentaron el proyecto vimos sus ganas de trabajar e ilusión. Lo tenían todo muy bien pensado, la impresión de la lata, la sensorización... Todo muy bien trabajado y de ahí el éxito obtenido”.

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Finalmente, la concejala de Educación ha destacado “el esfuerzo, la implicación y la ilusión del alumnado”, subrayando el carácter “inclusivo y educativo de la iniciativa que ya se perfila como referente educativo en el municipio, así como su potencial para seguir cosechando éxitos en futuras fases del concurso”. Xelo González ha apostillado que desde su concejalía “hemos querido respaldar este proyecto impulsado por el IES Altaia en el que los profesores han querido involucrar a todos los niños y niñas del aula. Están todos muy ilusionados, tienen muchas expectativas en el proyecto y esperan poder llegar a otras metas con el proyecto CanSat”.