Altea acuerda retirar la Medalla de Oro concedida a Franco en 1964 tras un intenso debate plenario

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado en el pleno celebrado este jueves la revocación de la primera Medalla de Oro de la Villa concedida en 1964 a Francisco Franco, una distinción otorgada durante la dictadura en el contexto de la campaña propagandística de los “25 años de paz”. La decisión, impulsada por el equipo de gobierno formado por Compromís y PSOE, se enmarca en la aplicación de la legislación de memoria democrática y supone la eliminación de este reconocimiento del Libro de Honores municipal.

El concejal de Participación Ciudadana, Joaquim Devesa (Compromís), defendió la propuesta subrayando que “no se trata de una cuestión simbólica”, sino de “un expediente administrativo fundamentado jurídicamente”. En su intervención, recalcó que el debate “no consiste en reescribir la historia”, sino en decidir si una institución democrática “debe mantener entre sus máximos honores al jefe de una dictadura”.

Devesa afirmó que “no es venganza ni sectarismo, es respeto institucional y cumplimiento de la legalidad vigente”, e insistió en diferenciar entre memoria histórica y reconocimiento institucional: “La historia no se borra retirando una medalla. Se conserva en los archivos. Pero una cosa es documentar y otra mantener un honor vigente”. En este sentido, explicó que el acuerdo contempla “conservar toda la documentación del expediente de 1964 e incluso depositar la medalla en el Archivo Municipal si se localiza, pero eliminando su carácter honorífico”.

El portavoz socialista Deo Sánchez durante su intervención en el pleno de revocacion del otorgamiento de la Medalla de Oro de Altea a Francisco Franco / Diego Coello Calvo

En la misma línea, el portavoz socialista, Deo Sánchez, calificó la decisión de “necesaria” para cerrar “una anomalía democrática”. Señaló que las distinciones institucionales “expresan los valores que una ciudad decide proyectar” y defendió que mantener honores a quien encabezó una dictadura “no es compatible con los principios de libertad, derechos humanos y convivencia”. En su segunda intervención, insistió en que “no se trata de borrar la historia, sino de dejar claro que la democracia no debe rendir honores a quienes la negaron”.

Las posturas de Vox y el PP

Frente a estas posiciones, el portavoz de Vox, Diego Manuel Coello Beltrán, rechazó la propuesta con dureza, calificándola de “ridícula” y de “acto de venganza”. Criticó la Ley de Memoria Democrática. Consideró que se trata de reabrir debates del pasado. Y afirmó que “el socialismo crea miseria, el comunismo crea muerte y luego estáis vosotros, que sois los resucitadores para que nos enfrentemos unos españoles contra otros” antes de anunciar su voto en contra.

También el portavoz del Partido Popular, Francisco Berenguer, se mostró contrario a la medida, que tildó de “pantomima”. Argumentó que la distinción era desconocida para la mayoría de la población y defendió que la historia debe recordarse “sin políticas de odio”, advirtiendo de que iniciativas como esta “pueden generar división”. Tras el debate, el grupo municipal popular se abstuvo en la votación.

El portavoz del PP Francisco Berenguer, durante su intervención en el pleno de revocacion del otorgamiento de la Medalla de Oro de Altea a Francisco Franco / Diego Coello Calvo

El portavoz socialista contestó a los portavoces de Vox y del PP señalando que “después de escuchar a las distintas intervenciones, por un lado los del ‘Non Plus Ultra’ y por otro los que hacen juego de malabares para hablar del franquismo, quiero insistir en que este debate no va de borrar la historia ni de imponer una determinada lectura del pasado… Para nosotros la respuesta es clara: la Medalla de Oro de Altea no es un documento histórico no un archivo municipal. Es un reconocimiento institucional y, precisamente por eso, este pleno debe preguntarse si los valores que representa esta distinción son compatibles con los valores democráticos que hoy defendemos”.

El concejal de Participacion Ciudadana, Joaquim Devesa, defendiendo en el peno la revocacion del otorgamiento de la Medalla de Oro de Altea a Francisco Franco / Diego Coello Calvo

Deo Sánchez añadió que en el grupo municipal socialista “entendemos que existen sensibilidades distintas sobre como abordar la memoria histórica, que haya distintas formas de aproximarse al pasado, pero no podemos compartir que en nombre de la neutralidad se mantenga un honor público a quien encabezó una dictadura”. Añadió que la neutralidad democrática “no consiste en tratar iguak a a democracia y la dictadura”. Y finalizó anunciando que su grupo votaría a favor de retirarle a Franco la Medalla de Oro de Altea.

Corregir el acuerdo de una corporación no democrática

Por último, durante el turno de réplica, Joaquim Devesa respondió a las críticas reiterando que la propuesta “no juzga a ninguna generación”, sino que corrige “un acuerdo adoptado por una corporación no democrática”. Afirmó que “las instituciones democráticas no son neutrales ante la dictadura”, y subrayó que la memoria “no va contra nadie, sino a favor de la democracia”.

El portavoz de Vox, Diego Coello Beltran, durante su intervención en el pleno de revocacion del otorgamiento de la Medalla de Oro de Altea a Francisco Franco / Diego Coello Calvo

La medalla fue concedida en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 1964, en plena dictadura franquista, y entregada oficialmente junto al óleo de Benjamín Palencia titulado “Almendros en flor” el 3 de marzo de 1965 en el Palacio de El Pardo. El acto tuvo una amplia repercusión mediática y fue recogido por RNE, Radio Intercontinental, TVE y otros periódicos y emisoras. Según la documentación histórica, el reconocimiento se otorgó “en testimonio de gratitud por la paz”, reflejando el discurso oficial del régimen en aquel momento.

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Con esta decisión, el Ayuntamiento culmina un proceso iniciado a finales de noviembre de 2025 tras confirmarse en el Archivo Municipal la existencia de esta distinción. El acuerdo aprobado incluye la revocación formal, su eliminación del registro de honores y la conservación de todos los documentos con valor histórico, en línea con el objetivo de contextualizar el pasado sin mantener reconocimientos incompatibles con los valores democráticos actuales.