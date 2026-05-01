Detenido en Benidorm un fugitivo británico que se enfrenta a cadena perpetua por tráfico de drogas
El arrestado formaba parte de una trama y se dedicaba a supervisar el suministro de cocaína, ketamina y cannabis
La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega por el Reino Unido, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, enfrentándose a una posible pena en el país reclamante de cadena perpetua.
Los hechos que motivaron la reclamación se remontan al periodo comprendido entre 2022 y 2024, cuando el arrestado presuntamente formaba parte de una organización criminal asentada en la ciudad británica de Blackburn.
Dentro de la trama, se encargaba de supervisar el suministro de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, ketamina y cannabis, así como del posterior blanqueo de capitales junto a otros implicados, utilizando para ello cuentas bancarias propias.
Salida del país británico
Según la investigación, el ahora detenido abandonó Reino Unido tras conocer la detención de uno de sus socios y ante la sospecha de que él también estaba siendo investigado. Como consecuencia, las autoridades británicas emitieron una orden europea de detención y entrega.
La Policía Nacional tuvo conocimiento de que el fugitivo podría encontrarse en Benidorm, donde finalmente fue localizado y arrestado en cumplimiento de dicha orden judicial. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.
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