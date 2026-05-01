Detenido en Benidorm un fugitivo británico que se enfrenta a cadena perpetua por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 32 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega por el Reino Unido, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, enfrentándose a una posible pena en el país reclamante de cadena perpetua.

Los hechos que motivaron la reclamación se remontan al periodo comprendido entre 2022 y 2024, cuando el arrestado presuntamente formaba parte de una organización criminal asentada en la ciudad británica de Blackburn.

Imagen de la Comisaría de Benidorm. / INFORMACIÓN

Dentro de la trama, se encargaba de supervisar el suministro de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, ketamina y cannabis, así como del posterior blanqueo de capitales junto a otros implicados, utilizando para ello cuentas bancarias propias.

Salida del país británico

Según la investigación, el ahora detenido abandonó Reino Unido tras conocer la detención de uno de sus socios y ante la sospecha de que él también estaba siendo investigado. Como consecuencia, las autoridades británicas emitieron una orden europea de detención y entrega.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional tuvo conocimiento de que el fugitivo podría encontrarse en Benidorm, donde finalmente fue localizado y arrestado en cumplimiento de dicha orden judicial. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.