La Generalitat declara Les Festes de Sant Vicent del Captivador de La Nucía de Interés Turístico Local

Les Festes de Sant Vicent del Captivador de La Nucía han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana por parte de la Dirección General de Turismo, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

La Conselleria de Industria, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana otorga esta declaración de Fiesta de Interés Turístico Local siempre que estas ofrezcan una especial relevancia desde el punto de vista turístico y supongan una valoración de la cultura y de las tradiciones populares valencianas.

La tramitación de este distintivo nació a petición de la Associació II Centenari de la Ermita de Sant Vicent del Captivador como propuesta para una mayor visibilización y potenciación de la fiesta.

La obtención de esta distinción honorífica contribuye notablemente a la promoción de las fiestas que se celebran en la Comunidad Valenciana y resulta indispensable para la obtención de la Declaración de Fiesta de Interés Provincial y posteriormente Autonómico.

Las Festes de Sant Vicent del Captivador se celebran cada año el fin de semana posterior al Lunes de Pascua y son de especial relevancia dado que se conjuga la “germanor” de tres pueblos unidos por esta festividad que venera al santo apóstol valenciano. Esta festividad gira en torno a la ermita de Sant Vicent del Captivador, un elemento patrimonial fundamental para La Nucía y cuya construcción data de 1802.

Además, tiene la singularidad de unir por este motivo a las localidades de La Nucía, Altea y l’Alfas del Pi ya que la ubicación, la partida del Captivador, siempre se ha considerado “un cruce de caminos” o punto de encuentro entre los tres pueblos.

Esta fiesta ha conservado su contenido con el paso de los años: celebraciones en la ermita, carrera pedestre, partidas de pelota… pero sobre todo el hecho de ser jornadas de convivencia al aire libre y entre vecinos de tres municipios. El próximo año estas fiestas se celebrarán del 2 al 5 de abril de 2027, ya con el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana.