La Marina Baixa, todavía a medio camino ante la Ley del Desperdicio Alimentario

La lucha contra el desperdicio alimentario ha entrado en una nueva fase en España. Desde el pasado 2 de abril de 2026, la ley obliga a empresas, hostelería y distribución a cambiar radicalmente la gestión de los excedentes. Sobre el papel, el sistema está preparado. En la práctica, en comarcas como la Marina Baixa -con Benidorm como epicentro turístico- la sensación tiene matices, con avances claros, pero también con dudas sobre su viabilidad real.

Los datos invitan al optimismo, al menos en parte. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),el desperdicio alimentario fuera del hogar cayó un 8,8% en 2024, hasta los 28,03 millones de kilos o litros. La tasa de desperdicio se sitúa ya en el 0,7%, en un contexto de consumo prácticamente estable. Es decir, se tira menos sin que se consuma menos. Una mejora significativa que, sin embargo, convive con importantes desequilibrios territoriales.

Y ahí aparece el primer problema: el Levante -donde se incluye Alicante—-es una de las pocas regiones donde el desperdicio no mejora, sino que aumenta.

Un modelo turístico bajo presión

El peso del turismo explica buena parte de esta anomalía. La Marina Baixa concentra millones de estancias al año y un modelo basado en el consumo intensivo, especialmente en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).

En este contexto, el sector hotelero lleva años adelantándose a la normativa. Cadenas con fuerte implantación en Benidorm, como Servigroup o Magic Costa Blanca, han desarrollado sistemas propios de reducción del desperdicio mucho antes de que la ley fuese obligatoria. También RH Hoteles, H10, Med Playa, SH Hoteles, Poseidón, Estimar Hoteles, con herramientas que incorporan medición y cuantificación de los sobrantes, según especifica la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García.

El cambio más visible está en los bufés, históricamente señalados como uno de los principales focos de despilfarro. La estrategia ha evolucionado a menos acumulación y más control.

“La clave está en no sobreproducir”, explican desde el sector. Frente a los antiguos modelos con grandes cantidades expuestas, ahora se apuesta por reposición constante. Donde antes se sacaban 30 raciones, ahora se colocan 10 y se reponen según demanda, explica el director de Comunicación de Servigroup, Álex Benito.

Este ajuste no solo reduce el desperdicio, sino que mejora la calidad del servicio. “Los platos llegan más frescos y se evita que los clientes acumulen comida que luego no consume”.

Otra medida que gana peso es el cambio en la presentación, con menos formatos a granel y más raciones individuales o tipo “tapa”. El objetivo que se persigue es que el cliente coja lo que realmente va a consumir.

La ley obliga a ir más allá

Pero la nueva normativa no se limita a recomendar buenas prácticas. Introduce obligaciones concretas. Entre ellas, la necesidad de contar con planes de prevención y formalizar acuerdos de donación con entidades sociales.

Aquí es donde entra en juego el Banco de Alimentos de Alicante, que se convierte en una pieza clave del sistema. La ley establece una jerarquía clara, pues antes de destruir alimentos, deben destinarse al consumo humano.

Este cambio transforma el papel de la entidad, que deja de ser únicamente asistencial para convertirse en un actor logístico dentro de la economía circular.

En la provincia, el Banco de Alimentos colabora con unas 150 entidades y atiende alrededor de 35.000 personas. Su reto ahora no es solo repartir, sino absorber un volumen creciente de excedentes en condiciones óptimas. En el ámbito del presente plan la Ong tiene firmados un total de seis convenios en la provincia, cinco con grandes superficies y otro con una cadena hotelera de Benidorm.

El banco percibe el cambio bajo cierto pesimismo. Aunque muchas cadenas de supermercados ya han firmado convenios y algunos grupos hoteleros avanzan en esa línea, existe una competencia silenciosa para ellos. Son las empresas especializadas en gestión de excedentes industriales, que operan con modelos más rentables para los generadores de residuos.

“Será difícil competir”, reconoce Javier Calderón, representante de la organización. “Las empresas obtienen beneficio con otras salidas, mientras que la donación no siempre compensa”.

El Banco de Alimentos pasa ahora a tener un papel más activo como receptor de alimentos a través de convenios. / Jose Navarro

Conciencia creciente, pero desigual

Según el último panel de control de desperdicios alimentarios del MAPA de 2024, más allá de las empresas, el comportamiento del consumidor también está cambiando. El porcentaje de personas que desperdician alimentos fuera del hogar se mantiene estable, pero lo hacen en menor cantidad. El desperdicio per cápita ha bajado un 10%.

No todos los grupos responden igual. Los menores de 25 años siguen siendo los que peor gestionan el consumo, con una tendencia incluso al alza en algunos indicadores. También el grupo de 50 a 59 años muestra comportamientos contradictorios.

Además, el desperdicio se concentra en momentos poco planificados como cenas, consumo entre horas o situaciones de ocio, cuando la decisión de comer es más impulsiva.

En cuanto a los productos, el problema sigue estando en los frescos. Mariscos, frutas, carnes y pan son los alimentos que más se tiran, y en algunos casos incluso han aumentado su desperdicio.

El desafío real: de la teoría a la práctica

La ley marca un objetivo ambicioso: reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita en 2030. Pero el salto de la teoría a la práctica no es automático.

En la Marina Baixa, el sistema turístico ha demostrado capacidad de adaptación. Hoteles y restaurantes han reducido desperdicio sin necesidad de imposición legal. Sin embargo, la obligatoriedad introduce nuevas tensiones por la burocracia, costes logísticos y necesidad de coordinación.

Además, más del 95% de los establecimientos hosteleros son microempresas, muchas de ellas exentas de algunas obligaciones. Esto limita el alcance real de la norma en destinos como Benidorm, donde predominan negocios pequeños y también en el resto de la provincia.

Por otro lado, iniciativas como la digitalización de la trazabilidad o plataformas de gestión de excedentes apuntan a una profesionalización del sistema. Pero aún están en fase de desarrollo.

Las grandes superficies están obligadas a reservar espacios para los alimentos próximos a caducar. / Jose Navarro

Precisamente en lo que atañe a las pequeñas empresas de hostelería, deben cumplir con el requisito de ofrecer a sus clientes los táperes para llevar su comida sobrante sin coste alguno. Según informa FACUA, asociación de consumidores, a INFORMACIÓN, valoran de muy positivo este control por criterios medioambientales y aseguran que la mayoría está cumpliendo con las obligaciones. No faltan de todos modos algunos hosteleros que se saltan esta normativa y que ha recogido la asociación en reclamaciones de clientes por haber cobrado por los recipientes o haberse negado a facilitarlos.

Desde la patronal hotelera Hosbec recuerdan que España refleja una mayor implicación empresarial en esta materia: el 96,7% de las empresas analizadas declara promover acciones internas de prevención o reducción del desperdicio, aunque solo el 62,5% dispone de una estrategia o política interna formalizada.

Para su directora ejecutiva, Mayte García, el plan planteado implica integrar medidas concretas en toda la operativa relacionada con el consumo de alimentos, siguiendo una jerarquía de prioridades claramente definida: en primer lugar, la prevención (reducción de pérdidas y desperdicio); seguida de la donación y redistribución para consumo humano; posteriormente, la alimentación animal; el uso industrial como subproductos; y, por último, el reciclaje y la valorización (compostaje, biogás u otros usos). Esta escala debe aplicarse de forma transversal, desde la planificación de la oferta hasta las compras, la elaboración y el servicio de alimentos.

Preguntada por la implementación de herramientas más sofisticadas y que darían en la diana exacta a través de la tecnología como son el control de stock o los escáneres de desperdicio, la directiva señala que pueden resultar útiles para mejorar la eficacia del plan y facilitar su seguimiento, pero subraya que no son obligatorias en sí mismas, sino recursos complementarios que cada empresa puede incorporar según sus necesidades y capacidades.

Un cambio estructural en marcha

La provincia de Alicante reúne todos los elementos de este nuevo escenario, con una producción agrícola potente, industria alimentaria, logística en expansión y un turismo masivo.

La ley obliga a conectar todas estas piezas bajo el objetivo de que ningún alimento apto para el consumo termine en la basura. El conglomerado tiene un acicate que tocará el bolsillo de los infractores con medidas punitivas que establecen sanciones desde los 2.000 euros, para los que no cumplen con las obligaciones de donación de productos vendidos mediante pactos o convenios, pasando por las infracciones graves (de 2.001 a 60.000 euros) dirigidas a los que adolezcan del Plan de Prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos (obligatorio para la mayoría de comercios, exceptuando pequeños establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados). Y por último, a las empresas reincidentes, una acción considerada muy grave (entre 60.001 y 500.000 euros).

Hay buenas expectativa, ya que el avance en la práctica es evidente porque se desperdicia menos, hay más conciencia y el sector turístico ha reaccionado. Pero todo ello choca con la incertidumbre porque ahora el verdadero reto no es la norma, sino hacerla funcionar.

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Porque, como reconocen desde el propio sistema, el verdadero reto no es aprobar la norma, sino aplicarla con éxito. Y ahí, en ese punto intermedio entre la intención y la realidad, es donde hoy se sitúa la Marina Baixa, muy preparada, pero todavía no del todo lista.