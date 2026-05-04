Altea se convierte en epicentro gastronómico con las III Jornadas de Cocina Internacional

Altea volverá a abrir sus puertas al mundo a través de la gastronomía con la celebración de las III Jornadas de Cocina Internacional, un evento que tendrá lugar del viernes 8 al domingo 17 de mayo y que contará con la participación de 13 establecimientos hosteleros del municipio. La iniciativa, presentada este lunes por la mañana en el restaurante Ombú, reúne propuestas culinarias de múltiples países y consolida a la localidad como un referente de diversidad gastronómica en la comarca.

El concejal de Comercio, José María Borja, acompañado por el presidente de la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA), Juan Abril, y el coordinador del evento, Mario Ayús, destacó durante la presentación la riqueza culinaria que caracteriza al municipio. “En esta ocasión contamos con 13 restaurantes participantes, tanto de Altea como de Altea la Vella, donde se podrán degustar platos de cocina internacional que reflejan la amplia oferta gastronómica de nuestra localidad”, explicó Borja.

Demostracion de un baile argentino durante la presentacion de las III Jornadas de Cocina Internacional / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Una oferta gastronómica de doce países de Europa, África, Asia y Sudamérica

El edil quiso agradecer la implicación de los establecimientos participantes, subrayando que sus propuestas “permiten acercarnos a las culturas gastronómicas de diferentes países a través de sus platos”. Entre las cocinas representadas se encuentran Serbia, Perú, Argentina, Austria, Japón, Rusia, Ucrania, Italia, Nepal, Brasil, Marruecos y Alemania, configurando un recorrido culinario internacional sin salir de Altea.

Asimismo, Jose María Borja indicó que “los restaurantes participantes en esta edición son: El Pulpo, E-tika, Tío Ennio, Austriaco, Ombú, La Fornera, Terraza Oliva, Ristorante Zero 81, Pinxos i Punt, Boteco del Bustamante, Melitón Jardín, El Tajín de Oro e Himalaya Tandoori. Cada uno de ellos ofrecerá propuestas específicas que reflejan la esencia de su cocina de origen”.

Por su parte, el presidente de AHEA, Juan Abril, puso en valor la evolución del sector gastronómico local: “Altea cuenta con una importante variedad culinaria y debemos seguir potenciando cada una de estas cocinas, al tiempo que seguimos desarrollando la nuestra”. Abril también destacó el crecimiento y la calidad del evento: “Cada año somos más y lo hacemos mejor. La gastronomía de Altea está en auge y debemos seguir trabajando para mejorarla y consolidarla”.

El coordinador de las jornadas, Mario Ayús, señaló que tras tres ediciones el evento “puede considerarse ya consagrado”, y destacó como novedad la participación de cocineros internacionales “que trabajan en restaurantes locales, quienes dedicarán espacios específicos a sus culturas gastronómicas dentro de los establecimientos”.

La presentación del evento incluyó una degustación de algunos de los platos que formarán parte de las jornadas, así como una exhibición de baile típico argentino a cargo de una bailarina y dos bailarines, en un guiño a la diversidad cultural que caracteriza esta cita.

El concejal de Comercio de Altea (en el centro) junto al presidente de la AHEA y el coordinador de las III Jornadas de Cocina Internacional / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Incentivos para los comensales

Como incentivo adicional, los comensales podrán participar en un sorteo de diversos premios, entre los que se incluyen un menú para dos personas en el restaurante Tío Ennio, un almuerzo para cuatro personas en Melitón Jardín, un pack de botellas de vino y un lote de productos gastronómicos.

Las Jornadas de Cocina Internacional cuentan con el patrocinio de Cañavate Distribuciones y la colaboración de entidades como l’Exquisit Mediterrani, Caixaltea, El Águila y Altea Gastronómica, que respaldan una iniciativa que combina turismo, cultura y gastronomía.

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Con esta propuesta, Altea “reafirma su posición como destino gastronómico de referencia, invitando tanto a residentes como a visitantes a disfrutar de un viaje culinario por el mundo sin salir del municipio”, apostilló el concejal de Comercio al clausurar la presentación de las Jornadas de Cocina Internacional.