Altea lanza ayudas para aliviar el pago del IBI a colectivos vulnerables

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a facilitar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una medida de carácter social orientada a aliviar la carga fiscal de los colectivos más vulnerables del municipio.

La iniciativa está dirigida “a personas mayores de 65 años, pensionistas de la Seguridad Social, desempleados de larga duración y unidades familiares con circunstancias especiales, como familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género o sexual, personas con discapacidad igual o superior al 65% y personas en situación de dependencia”, según ha anunciado este lunes la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de junio de 2026. Durante este periodo, “los interesados podrán tramitar la ayuda tanto de forma presencial en los registros municipales como a través de la sede electrónica del consistorio”, ha indicado la edil.

Lanuza ha explicado que para acceder a estas subvenciones “será necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos estar empadronado en la vivienda objeto de la ayuda, ser titular del recibo del IBI —o asumir su pago en caso de alquiler— y no superar los límites de ingresos establecidos según el número de miembros de la unidad familiar”. En este sentido, ha indicado que “las unidades familiares de un miembro han de tener un límite de ingresos de 16.800 euros anuales; las de dos, 33.600 €/año; las de tres, 50.400 €/año; o las de cuatro, 67.200 €/año”.

En cuanto a la cuantía, la concejala ha señalado que el Ayuntamiento “cubrirá hasta el 100% del importe abonado por el IBI correspondiente al ejercicio subvencionable, con un máximo de 300 euros por solicitud. De este modo, se busca garantizar un apoyo económico directo y efectivo a los hogares que más lo necesitan”, ha apostillado.

Documentación requerida

Anna Lanuza ha indicado que los solicitantes “deberán de aportar el documento de identidad, los datos bancarios, la declaración de la renta o certificado negativo de la Agencia Tributaria y el justificante de pago del impuesto. Además, según cada caso, se deberá entregar documentación adicional que acredite la situación específica del solicitante”.

Noticias relacionadas

La concejala de Bienestar Social ha subrayado que esta línea de ayudas refleja “el compromiso del Equipo de Gobierno con la justicia social y la protección de los colectivos más vulnerables”. Asimismo, ha destacado que el objetivo es “evitar que las dificultades económicas supongan un obstáculo para mantener la vivienda habitual”. Y ha apostillado que las personas interesadas “pueden obtener más información en el propio Ayuntamiento o a través de los canales oficiales de comunicación municipal”.