La Generalitat activa una web para dar transparencia al Plan Vive tras el escándalo de Les Naus

La Generalitat Valenciana ha presentado en Benidorm la nueva web del Plan Vive, una plataforma digital que centraliza toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la administración autonómica y facilita el acceso de los ciudadanos a estas promociones. El anuncio se ha producido durante la visita de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, a las obras de construcción de 117 viviendas de alquiler asequible en la zona de Poniente de Benidorm. Con esta iniciativa se intenta contrarrestar el efecto que en la opinión pública está causando el escándalo de Les Naus.

Camarero ha destacado que este nuevo portal “permite que toda la vivienda protegida esté a un clic”, reforzando la transparencia y el control público. La web integra información sobre las promociones disponibles, su ubicación y estado, e incorpora un sistema de inscripción directa para aquellas que ya han iniciado su comercialización, agilizando así el acceso de los ciudadanos.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, Camarero ha destacado el avance “a buen ritmo” del Plan Vive que supondrá una inversión superior a los 10 millones de euros, financiados en parte con fondos europeos.

La consellera ha subrayado que esta herramienta refuerza la transparencia y el control público, al tiempo que facilita el acceso de los ciudadanos a la vivienda protegida. Asimismo, ha enmarcado esta actuación dentro del objetivo del Consell de impulsar hasta 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana, un compromiso que estableció el PP para la actual legislatura.

La vicepresidenta, revisando los planos del edificio que estará finalizado en abril de 2027. / INFORMACIÓN

La consellera también ha destacado que el Plan Vive incorpora nuevos criterios como el arraigo, con el objetivo de priorizar el acceso a quienes viven y trabajan en la zona. Con ello, ha explicado, se busca favorecer proyectos de vida estables y reforzar la cohesión social, al tiempo que se avanza en una vivienda más accesible y transparente. Precisamente este atributo de transparencia es el que ha planeado sobre la vicepresidenta en relación con su incomparecencia en la comisión que investiga el escándalo de Les Naus de Alicante y que los populares intentan salvaguardar con reincidentes referencias al Botánic.

Acceso sin sorteo

No obstante, la defensa del acceso de la ciudadanía a las próximas promociones a través de la web que se implanta ahora, choca con la hoja de ruta que sigue el PP en las Cortes junto a Vox y que hace unos días les llevó a votar en contra del sorteo para concurrir a las viviendas públicas. La garantía fue presentada por el grupo Compromís para una accesibilidad más igualitaria a estos concursos pero fue desbancada por mayoría del PP y del partido de ultraderecha.

En cuanto a la promoción benidormense, se levanta en la zona de Poniente, en una parcela de 4.000 metros cuadrados con una edificabilidad de más de 5.900 metros cuadrados útiles. El edificio contará con diez alturas y dos plantas de subsuelo destinadas a garajes y trasteros, además de viviendas de uno y dos dormitorios. Todas ellas dispondrán de calificación energética A y certificación BREEAM, lo que garantiza altos estándares de sostenibilidad y eficiencia.

Las obras, iniciadas en noviembre de 2025, tienen un plazo de ejecución de 18 meses. Actualmente, ya se ha completado el sótano y se avanza en la estructura, con varias plantas terminadas. Tanto la consellera como el alcalde han coincidido en que el edificio estará finalizado en abril de 2027 y podrá ser habitado en verano de ese mismo año.

Sobre el destino de estas viviendas, el 40% será para ciudadanos jóvenes, y se incluirán familias y personas vulnerables además de reservar otras para personas discapacitadas.

Camarero ha incidido en que estas 117 viviendas “representan oportunidades reales” para que familias de Benidorm puedan acceder a un hogar digno a precios asequibles, destacando además la importancia de la colaboración público-privada para acelerar la puesta en el mercado de este tipo de promociones. En este sentido, Camarero ha defendido que este sistema “garantiza mayor control por parte de la administración y asegura que el destino social de las viviendas se mantenga en el tiempo”.

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Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha valorado positivamente el avance del proyecto y ha subrayado la importancia de iniciativas como esta para dar respuesta a la demanda de vivienda en la ciudad. Según ha indicado, se trata de una promoción clave para facilitar que jóvenes y familias puedan seguir residiendo en el municipio, contribuyendo así a fijar población y reforzar el tejido social local.