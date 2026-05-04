Un nuevo hotel Ibis Styles de 4 estrellas abrirá en Benidorm tras la renovación del antiguo Calas Marina

Benidorm sumará un nuevo hotel de cuatro estrellas en el último trimestre de 2026 tras la transformación integral del antiguo Calas Marina, un establecimiento construido en 1965 que cerró durante la pandemia y no volvió a abrir. El proyecto, impulsado por Engage Management Hospitality, se centra durante los últimos meses en una renovación completa del inmueble, manteniendo su estructura original pero con una imagen totalmente renovada.

El futuro hotel, ubicado a unos 500 metros de la playa de Poniente, contará con 131 habitaciones -siete de ellas suites- distribuidas en ocho plantas. Además, dispondrá de jardines, piscina, restaurante, bar, terrazas, zona rooftop y aparcamiento. Las habitaciones tendrán una superficie media de 22,6 metros cuadrados, más terrazas de unos ocho metros.

El Ibis Styles se agrega a la moda de las rooftops. / INFORMACIÓN

La actuación incluye una modernización integral de instalaciones y servicios para elevar la categoría del establecimiento de tres a cuatro estrellas. La inversión alcanza los 19 millones de euros y se enmarca en la estrategia de crecimiento de la compañía, que gestiona hoteles en España, Francia y Portugal.

Decoración mediterránea

El hotel operará como Ibis Styles, marca del grupo Accor, basada en propuestas con identidad propia. En el caso de Benidorm, el concepto elegido será el “Sol del Mediterráneo”, que se reflejará en la decoración, el diseño y la ambientación de los espacios, apostando por una experiencia diferenciada vinculada al entorno.

El antiguo hotel Calas Marina, en pleno proceso de transformación. / INFORMACIÓN

El director de operaciones, Sergio Aparicio, ha explicado que el proyecto supone una renovación total del edificio, tanto interior como exterior, pasando de su anterior estética a una imagen más actual, con predominio del blanco e incorporación de nuevos elementos arquitectónicos.

La apertura de este establecimiento supone además un impulso para la zona de La Cala, donde no se incrementaba la oferta hotelera desde la construcción del Gran Hotel Bali en 2002. En este entorno, caracterizado por hoteles históricos como el Hotel Torre Dorada, también ha desaparecido recientemente el Gran Hotel Delfín, un edificio de los años 60 demolido hace un año para dar paso a un nuevo proyecto mixto de alta gama.

Con este nuevo Ibis Styles, la zona incorpora una alternativa renovada bajo una marca internacional que ya opera en la ciudad con el Mercure Benidorm, reforzando así la diversificación y modernización de la oferta turística en este enclave.

Turista internacional

Además, la estrategia del proyecto pasa por dirigirse principalmente al turista internacional e individual, un perfil cada vez más relevante en el destino, aunque sin renunciar al mercado de grupos, tradicionalmente fuerte en Benidorm. La vinculación con una cadena global francesa permitirá también atraer a clientes habituales de la marca que, en muchos casos, podrían descubrir la ciudad por primera vez, según explica Aparicio.

Este nuevo establecimiento se enmarca en una tendencia más amplia de reposicionamiento de la planta hotelera local, con la renovación completa de instalaciones o la partida desde cero como es el caso del icónico hotel Delfín.

En conjunto supone el aumento de plazas hoteleras en un sector donde el hotel Bali cuenta con la mayor oferta, de 770 habitaciones; el Torre Dorada, de la cadena Servigroup llega a las 243; y el Ibis que pasa de las 118 en el antiguo edificio a las 131, mientras que el desaparecido hotel Delfín alcanzaba las 150.

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La reapertura del establecimiento se integra en el grupo de la categoría de cuatro estrellas, aportando un perfil turístico concreto en La Cala que es primordialmente un barrio residencial en el que destacan solo estos hoteles aunque complementados por los que ofrece la localidad de Finestrat que es fronteriza en la playa pero con hoteles de menor categoría.