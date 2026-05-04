El PSOE carga contra el “tasazo” de basura en Benidorm mientras el alcalde presume de 43 millones de ahorro

La subida de la tasa de recogida de residuos en Benidorm ha reabierto el enfrentamiento político entre el Grupo Municipal Socialista y el equipo de gobierno local del PP, generando un intenso cruce de declaraciones sobre el origen y la responsabilidad de este incremento. Desde el PSOE, el concejal Antonio Charco ha denunciado lo que califica como un “nuevo golpe” a la economía de familias y pequeños negocios, tras haberse aplicado aumentos que, según sus datos, oscilan entre el 68% y el 92% respecto a 2023. Mientras tanto la portavoz popular, Lourdes Caselles, responde que el incremento del cobro corresponde a una normativa supramunicipal.

Los socialistas previamente indican que esta subida ya se ha hecho efectiva en la mayoría de recibos domiciliados, provocando un impacto directo en los bolsillos de vecinos, autónomos y empresas locales.

Charco atribuye esta situación a la gestión del gobierno municipal, al que acusa de haber optado por una política fiscal excesiva. En este sentido, ha criticado que el alcalde haya destacado recientemente el remanente de 43,3 millones de euros en las cuentas municipales, considerando que ese ahorro “contrasta con la presión económica que soportan los ciudadanos”. Además, ha cuestionado la minimización del coste diario del recibo, defendiendo que para muchos hogares y pequeños negocios el incremento supone una carga difícil de asumir.

Problemas de limpieza

El PSOE también ha puesto sobre la mesa ejemplos concretos del encarecimiento: viviendas que pasan de pagar poco más de 100 euros a cifras cercanas o superiores a los 200; establecimientos hosteleros que incrementan notablemente su tasa; o negocios como gimnasios y comercios que afrontan subidas significativas. A ello suman críticas sobre el estado del servicio, señalando problemas de limpieza y olores que, a su juicio, no justifican el aumento del coste.

Por su parte, la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que el incremento de la tasa no responde a una decisión municipal, sino a cambios normativos establecidos a nivel estatal. Según explica, la legislación actual obliga a que las tasas cubran íntegramente el coste del servicio, lo que ha provocado un aumento generalizado en toda España.

Limitaciones a los ayuntamientos

Caselles defiende que el encarecimiento no es exclusivo de Benidorm y señala que municipios cercanos presentan cifras similares, independientemente del partido que gobierne. Asimismo, subraya que el Ejecutivo central ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para asumir parte del coste con fondos propios, lo que, en su opinión, habría permitido suavizar el impacto en la ciudadanía.

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En cuanto al remanente económico, la portavoz lo enmarca en una gestión “eficiente y responsable”, asegurando que refleja la buena salud financiera del Ayuntamiento. Desde el gobierno local consideran que las críticas del PSOE buscan desviar la atención del origen real del problema, mientras que los socialistas insisten en que el consistorio debería haber adoptado medidas para amortiguar la subida.