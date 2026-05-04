El PSOE de La Vila acusa al Consell de convertir su pleno en un acto de propaganda política
Los socialistas denuncian que la visita institucional responde a una estrategia de imagen del Partido Popular tras la polémica salida de Carlos Mazón
El PSPV-PSOE de La Vila Joiosa ha manifestado su rechazo frontal a la celebración del pleno del Consell este lunes en la localidad, calificando esta iniciativa como un acto de carácter propagandístico orientado a reforzar la imagen del Partido Popular y de su presidente, Juan Francisco Pérez Llorca. A la vez que critican los recortes en servicios públicos y retrasos en obras como la del Hospital Marina Baixa.
A través de un comunicado la agrupación socialista considera que la presencia del gobierno autonómico no responde a una voluntad real de atender las necesidades de los vecinos y vecinas, sino a una estrategia política para desviar la atención de la situación interna del PP en la Comunitat Valenciana. En este sentido, señalan que este movimiento se produce tras la controvertida dimisión de Carlos Mazón como presidente del Consell, marcada por las críticas a su gestión de la DANA y por su continuidad como diputado en Les Corts Valencianes.
Mazón en su escaño
El PSPV-PSOE local ha recordado que la permanencia de Mazón en su escaño ha sido duramente cuestionada en reiteradas ocasiones, al considerar que su actuación política y sus contradicciones públicas no se corresponden con la responsabilidad institucional que conlleva el cargo. Para los socialistas, resulta especialmente preocupante que, en lugar de ofrecer explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas, el Consell opte por escenificaciones públicas como la celebrada en La Vila Joiosa.
Retroceso en servicios públicos
Además, la formación ha denunciado que el actual Consell está impulsando políticas que suponen un retroceso en servicios públicos esenciales. En concreto, apuntan a recortes en áreas como la educación y las políticas sociales, afectando directamente a herramientas clave como la formación profesional o las ayudas dirigidas a las familias más vulnerables. Según los socialistas, estas decisiones reflejan una orientación política que prioriza acuerdos con el sector de la ultraderecha en detrimento del bienestar general de la ciudadanía.
En el ámbito sanitario, el PSPV de La Vila Joiosa ha criticado con dureza el modelo del Consell, al que acusan de favorecer procesos de privatización que incrementan los costes y benefician a empresas concesionarias. Esta estrategia, aseguran, debilita el sistema público de salud y compromete la calidad asistencial. Asimismo, han puesto el foco en la demora en la ampliación del hospital comarcal Marina Baixa, una infraestructura considerada esencial para atender adecuadamente a la población de la zona.
Fotografías políticas
Finalmente, desde el Partido Socialista han subrayado que La Vila Joiosa “no necesita actos institucionales vacíos ni fotografías de carácter político”, sino una gestión eficaz, comprometida y orientada a ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. En su opinión, la política debe centrarse en mejorar la vida de las personas y no en responder a intereses partidistas o estrategias de imagen.
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