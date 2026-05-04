Más de setenta bomberos recorren la costa entre Benidorm y Alicante en la carrera solidaria contra la ELA

Lo que comenzó en 2020 como un reto personal entre compañeros durante el confinamiento se ha convertido en un movimiento imparable. Los Bomberos de la Marina Baixa han vuelto a calzarse las zapatillas y a subir a la bicicleta este lunes para completar los 42 kilómetros que separan el parque de Benidorm de la Playa de San Juan en Alicante. Esta vez, el mensaje ha evolucionado: ya no solo se trata de "apagar" un fuego invisible, sino de demostrar que la solidaridad tiene resultados tangibles.

La jornada de hoy ha servido para visibilizar el destino directo de estos esfuerzos. Como otros años, la marcha se ha hecho tanto en bicicleta como a pie, o bien combinando las dos modalidades. En la línea de meta, la Asociación Diputación Solidarios ha hecho entrega a ADELA-CV de material técnico vital: sillas de ducha, timbres y arneses para grúas. Es la respuesta directa a la necesidad de autonomía de las cerca de 400 personas que conviven con la ELA en la Comunidad. "El impulso de los bomberos nos hace sentir que las familias no están solas", explicaba Paula Pérez, trabajadora social de la asociación, al recibir a los participantes.

El reto

El listón está alto. En la pasada edición, la movilización ciudadana permitió recaudar más de 13.500 euros, fondos que se tradujeron en sesiones de fisioterapia, apoyo psicológico y ayudas a la comunicación. Este año, el colectivo busca batir su propia marca y superar los 1.200 participantes que el año pasado convirtieron las calles de Benidorm en un clamor contra la enfermedad.

Los participantes durante una de las paradas de avituallamiento. / INFORMACIÓN

Si hoy han sido 70 efectivos quienes han cubierto la distancia maratón, el próximo 7 de junio el testigo pasa a la calle. La VII Carrera Solidaria Transcostablanca abrirá el corazón de la ciudad turística a toda la ciudadanía con una prueba de 5 kilómetros, marcha popular y categorías infantiles, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento.

Una meta compartida

Las inscripciones ya están abiertas en la web grupobrotons.com. Para quienes no puedan calzarse las zapatillas, la colaboración sigue siendo posible a través de la “fila cero”, porque en esta carrera hay muchas formas de llegar a la meta.

La travesía de hoy, con puntos de apoyo en Finestrat, La Vila y El Campello, ha sido el prólogo perfecto. Los bomberos ya han cumplido su parte; ahora piden a la sociedad que les releve el próximo 7 de junio. Como recordaban los organizadores al llegar a Alicante, la urgencia es máxima: que la investigación y las ayudas lleguen a tiempo para que la ELA deje de ser, de una vez por todas, una sentencia.

Un momento de la carrera celebrada este lunes. / INFORMACIÓN

Sobre la ELA y ADELA-CV

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una progresiva paralización muscular, afectando a la movilidad, el habla y la respiración, aunque mantiene intacta la capacidad intelectual y los sentidos. Con una supervivencia media de entre 3 y 5 años, el tiempo es el peor enemigo de los 4.000 afectados en España (900 nuevos casos anuales).

Desde 1992, ADELA-CV trabaja para cubrir los huecos donde la Administración no llega, ofreciendo fisioterapia, logopedia y apoyo psicológico. Iniciativas como la de los Bomberos de la Marina Baixa son el motor que permite mantener estos programas de ayuda domiciliaria y préstamos técnicos, fundamentales para dignificar el día a día de los enfermos y sus cuidadores.