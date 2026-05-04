SkyFest Benidorm viaja a Madrid como el nuevo epicentro del ocio y los eventos del verano

El martes 5 de mayo, la ciudad de Madrid será el escenario de la presentación oficial de SkyFest Benidorm, un nuevo recinto de eventos que nace con la vocación de convertirse en uno de los principales referentes del ocio en la temporada veraniega. El acto tendrá lugar en la Plaza Mahou, situada en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu, y está dirigido tanto a medios de comunicación especializados como a promotores de eventos, artistas y profesionales del sector cultural y del entretenimiento.

Durante la presentación se desvelarán las claves de este ambicioso proyecto, concebido como un espacio versátil capaz de albergar propuestas de distinta índole entre los meses de junio y septiembre. SkyFest Benidorm aspira a consolidarse como un punto de encuentro imprescindible en la Costa Blanca, integrando en un mismo recinto experiencias musicales, gastronómicas y deportivas adaptadas a un público cada vez más diverso y exigente.

Más de 350 invitados

La jornada contará, además, con una fiesta de presentación a partir de las 19:00 horas, en la que participarán más de 350 invitados, entre celebridades, artistas, promotores y representantes institucionales. Este evento incluirá actuaciones en directo y permitirá a los asistentes conocer de primera mano el concepto y las posibilidades del nuevo espacio en un ambiente distendido y festivo.

Ubicado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en el barrio de Foietes-Colonia Madrid de Benidorm, SkyFest Benidorm se beneficiará de una localización estratégica que refuerza su conexión con el entorno urbano y turístico. El recinto ha sido diseñado para acoger desde eventos deportivos que aprovechen la energía del espacio, hasta una amplia oferta gastronómica basada en una cuidada zona de restauración.

Tardeos, conciertos y homenajes

Asimismo, el proyecto incorpora propuestas pensadas para distintos momentos del día, como los populares “tardeos”, conciertos orientados a públicos variados -desde música actual hasta homenajes a grandes referentes- y festivales que recorrerán diferentes estilos musicales y generaciones. Esta diversidad permitirá construir una programación equilibrada y dinámica, adaptada a distintos perfiles de asistentes.

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El objetivo de SkyFest Benidorm, según proclama la empresa promotora es consolidar un espacio donde la calidad, la diversidad cultural y el entretenimiento convivan de forma natural, ofreciendo experiencias únicas tanto a residentes como a visitantes.