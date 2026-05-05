Ángela Fuster será candidata de Gent del Poble a la Alcaldía de Polop en 2027

El partido local Gent del Poble ha elegido por unanimidad a Ángela Fuster como candidata a la Alcaldía de Polop de la Marina para las elecciones municipales de 2027. La designación se produjo en un encuentro del colectivo en el que se presentó oficialmente la candidatura y se escenificó la continuidad de un proyecto político centrado en el ámbito municipal. El objetivo es ser un referente frente a las listas del PP y el PSOE.

La elección refuerza la figura de Fuster como referente del grupo tras varios ciclos electorales en los que ha estado vinculada al municipalismo local. Desde la formación destacan su trayectoria marcada por la cercanía con los vecinos, la escucha activa y el trabajo constante en la gestión de los asuntos públicos.

El origen del actual proyecto se remonta a la etapa en la que Gent de Polop concurrió a las elecciones de 2015, 2019 y 2023 bajo el paraguas de Compromís, con un colectivo propio dentro de la coalición. En los comicios de 2023, el resultado dejó un escenario de empate entre los dos grandes partidos -seis concejales para el PP y seis para el PSOE- mientras que la candidatura vinculada a Gent de Polop obtuvo un edil, ocupado por Fuster, que resultó decisivo para la gobernabilidad.

Tras las elecciones, la asamblea del grupo elaboró un documento con propuestas programáticas y condiciones para un posible pacto. Según explican desde la formación, el Partido Popular aceptó los planteamientos, mientras que el PSOE planteó un apoyo sin compromisos concretos. Finalmente, la asamblea decidió por votación facilitar la Alcaldía al PP. Fuster se convirtió así en la llave que facilitó a los populares la gobernabilidad a pesar de que los socialistas fueron la lista más votada en los comicios y que tuvieron que renunciar al gobierno local, donde llevaban desde 2011.

Concejal no adscrita

Este movimiento generó tensiones con la dirección de Compromís, que anunció la apertura de un expediente disciplinario a Fuster y al resto del colectivo. Como respuesta, todos los integrantes del grupo en Polop decidieron darse de baja de la coalición, pasando la edil a la condición de no adscrita en el Ayuntamiento.

A partir de esa ruptura, y ya a finales de 2025, se impulsó la creación de un nuevo espacio político de carácter local bajo la marca Gent del Poble, con la participación inicial de colectivos de Polop y La Nucia. La formación nace con vocación municipalista y con el objetivo de consolidar estructuras propias al margen de los partidos de ámbito autonómico.

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De cara al futuro, el proyecto no se limita al ámbito local. Gent del Poble mantiene contactos con personas y colectivos de otros municipios de la Marina Baixa con la intención de ampliar su implantación territorial. La idea es construir una red de agrupaciones locales que compartan una misma filosofía, la de priorizar los intereses de cada municipio desde una perspectiva cercana y autónoma.