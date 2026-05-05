Benidorm supera los 21.000 trámites en sus extensiones administrativas con gestiones centradas en el padrón municipal

Las extensiones administrativas municipales del Ayuntamiento de Benidorm han tramitado un total de 21.390 gestiones durante el primer trimestre del año, confirmando el papel clave de estos puntos de atención descentralizada en la relación diaria entre la ciudadanía y la administración local. Las cifras constatan la oportunidad que brindan las oficinas para atender trámites en los barrios, con una alta demanda por asuntos relacionados con el padrón municipal.

El sistema cuenta actualmente con cinco oficinas distribuidas en La Cala, Rincón de Loix, Els Tolls-Salt de l’Aigüa, Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España y Foietes-Colonia Madrid. Esta última ha sido reubicada recientemente en un nuevo espacio con el objetivo de mejorar la atención y adaptarse a la demanda creciente de servicios.

Trámites y gestiones

Estas dependencias permiten realizar la mayoría de trámites administrativos sin necesidad de acudir al edificio central del consistorio, ubicado en la Plaza SSMM Reyes de España. Entre los servicios más habituales se encuentran la gestión del padrón municipal, el registro de documentos, la tramitación de tasas o la inscripción en actividades y cursos organizados por el Ayuntamiento.

Los datos confirman que el padrón municipal concentra la mayor parte de la actividad, representando el 91,2% del total de gestiones realizadas. Le siguen, a bastante distancia, los registros de entrada en las distintas áreas municipales (6,05%), los certificados de fe de vida (2,5%) y los trámites vinculados al área económica (0,25%). Este reparto evidencia que la principal función de estas oficinas sigue siendo la gestión de la residencia y documentación básica de los vecinos.

Casi 9.000 atenciones

Por volumen de actividad, la extensión administrativa del Rincón de Loix lidera el ranking con 8.961 atenciones en el primer trimestre. Le siguen la oficina de Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España, con 4.303 gestiones, y la de Foietes-Colonia Madrid, que ha registrado 3.103. En cifras similares se sitúa Els Tolls-Salt de l’Aigüa, con 3.161 trámites, mientras que La Cala ha contabilizado 1.862 atenciones.

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El balance del primer trimestre mantiene la línea del pasado ejercicio, en el que se alcanzaron 69.539 trámites en estas oficinas, consolidando un modelo de atención que prioriza la proximidad y la comodidad del ciudadano. La concejala de Extensiones Administrativas, Mónica Gómez, ha recordado el impulso de las sedes como una herramienta eficaz para mejorar el acceso a los servicios públicos, reducir tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio.