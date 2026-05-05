El Consell no se compromete a nada por escrito y evita aclarar la ayuda prometida a Benidorm por Serra Gelada

El diputado socialista Mario Villar García y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Maite García Madrid, han cargado con dureza contra la respuesta del Consell a las doce preguntas registradas en marzo en Les Corts Valencianes sobre las consecuencias judiciales del caso Serra Gelada y la ayuda anunciada para el Ayuntamiento de Benidorm. La contestación se ha limitado a recordar que Benidorm ha aprobado un plan de pagos que le permite hacer frente a la deuda, indicación que para los diputados es claramente “insuficiente e irrespetuosa”.

La contestación oficial, firmada por el vicepresidente segundo y conseller de Presidència, José Luis Díez Climent, llegó más de seis semanas después y se limita, según el diputado, a una única frase: que el Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado un plan de pagos. Para los socialistas, este escueto mensaje supone un ejercicio de evasión parlamentaria, ya que no responde a ninguna de las cuestiones planteadas ni ofrece detalles sobre el papel que asumirá la Generalitat en una situación de enorme impacto económico y social.

Entre las preguntas formuladas figuraban aspectos clave para la ciudadanía como si la existe un acuerdo formal que respalde la ayuda prometida por el presidente Juanfran Pérez Llorca, la cuantía que podría asumir la Generalitat, las partidas presupuestarias implicadas, la legalidad de que una administración autonómica afronte una sentencia municipal o las medidas previstas para evitar que el pago repercuta en los servicios públicos o en la presión fiscal de los vecinos. También se solicitaba información sobre posibles mecanismos de coordinación institucional, como una mesa de trabajo entre administraciones. Ninguna de estas cuestiones ha sido respondida.

Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, en una comparecencia pública en Benidorm, Pérez Llorca aseguró que el consistorio tendría “todo el apoyo y toda la ayuda que necesite” por parte de la Generalitat. Sin embargo, según denuncian los socialistas, esa promesa no se ha traducido en ningún documento oficial, compromiso presupuestario ni iniciativa concreta, lo que deja en el aire el alcance real de ese respaldo.

El diputado Villar García ha señalado que la diferencia entre las declaraciones públicas y la respuesta parlamentaria refleja una preocupante falta de transparencia. A su juicio, el Consell ha optado por “una pirueta burocrática” para evitar dar explicaciones en sede parlamentaria, lo que considera un desprecio tanto a la institución como a los ciudadanos afectados.

Según explican los diputados socialistas en una nota de prensa, la situación de Benidorm es especialmente delicada. La condena derivada del caso Serra Gelada asciende a 283 millones de euros más intereses que ya superan los 70 millones, una cifra que duplica con creces el presupuesto municipal anual. En este contexto, los representantes critican que el alcalde, Toni Pérez, no haya logrado concretar ningún compromiso efectivo por parte de la Generalitat, pese a su peso político dentro del mismo partido que gobierna la comunidad.

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Desde el PSPV se insiste en que la magnitud del problema exige claridad, planificación y cooperación institucional real. Sin embargo, la respuesta recibida hasta ahora apunta en la dirección contraria: ausencia de compromisos, falta de información y ninguna garantía de que la Generalitat vaya a implicarse económicamente en la solución. Para los socialistas, esta actitud no solo agrava la incertidumbre, sino que deja a los vecinos de Benidorm ante una deuda histórica sin respaldo claro por parte del Consell.