Medio Ambiente retira en Benidorm decenas de pinos secos para prevenir riesgos de incendios

La Generalitat Valenciana ha iniciado una nueva fase de trabajos de retirada de arbolado seco en el Parque Natural de Serra Gelada, extendiendo las actuaciones al término municipal de Benidorm tras una primera intervención desarrollada en l'Alfàs del Pi. La iniciativa se enmarca en las labores de prevención forestal y mejora del entorno natural que la administración autonómica ejecuta en el territorio y donde la Marina Baixa destaca por la alta incidencia de ejemplares muertos.

Durante una visita a la zona, el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha explicado que el objetivo principal de estas actuaciones es eliminar los ejemplares muertos que suponen un riesgo tanto ambiental como para la seguridad de las personas. Según detalló, los trabajos se desarrollan en el interior de la masa forestal e incluyen la localización de los pinos secos, su desramado, troceado y la colocación de la madera resultante en fascinas o sobre estructuras tradicionales como los bancales de piedra en seco.

Setenta pinos

Las brigadas forestales de Espacios Naturales Protegidos, procedentes de enclaves como Sierra Helada, Ifac y Puigcampana, han participado en estos trabajos, especialmente en el entorno de la cantera del Rincón del Infierno, donde se han talado cerca de 70 pinos secos. Además, se han llevado a cabo labores puntuales de desbroce para facilitar el acceso de los equipos y crear franjas de protección junto a caminos y zonas transitadas. Esta primera fase ha priorizado áreas con elevada afluencia de visitantes y cercanas a viviendas, con el fin de minimizar riesgos.

Esta actuación completa la que se ha aplicado en el término municipal de l´Alfàs del Pi, también en Serra Gelada, donde los equipos forestales habrían retirado más de 400 ejemplares secos en varias zonas del parque natural, incluyendo áreas de difícil acceso y fuerte pendiente como rutas senderistas y entornos forestales próximos a viviendas.

La actuación tendrá continuidad en una segunda fase que se centrará en la masa forestal próxima a edificaciones y vías públicas. En este caso, se aplicarán tratamientos selvícolas destinados a reducir la densidad del arbolado y mejorar su estado general, así como la eliminación de especies exóticas invasoras que afectan al equilibrio del ecosistema.

Comarcas vulnerables

Estos trabajos forman parte del plan de choque puesto en marcha por la Generalitat en 2024 para hacer frente a los efectos de la sequía acumulada en los últimos años, una situación que ha debilitado especialmente a los pinares valencianos y ha favorecido la aparición de plagas. El plan contempla actuaciones continuas de seguimiento, retirada de ejemplares en mal estado y mejora de la sanidad forestal.

La provincia de Alicante, y en particular las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, concentran buena parte de estas intervenciones debido a su especial vulnerabilidad.

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Gomis estuvo acompañado por la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Benidorm, Mónica Gómez, con quien pudo comprobar sobre el terreno el avance de una intervención que, según subrayó, contribuye a reducir el riesgo de incendios forestales, mejorar la integración paisajística y favorecer la regeneración natural del suelo mediante la aportación de materia orgánica.