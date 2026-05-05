El municipio europeo con más centros azules está en la Marina Baixa: l'Alfàs revalida el titulo medioambiental

Desde l’Alfàs del Pi se ha vuelto a coronar la excelencia ambiental con la distinción renovada de Bandera Azul a la playa del Racó de l’Albir, un reconocimiento internacional que certifica la calidad de sus aguas, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental. No satisfechos con ello, también han obtenido seis distintivos de Centro Azul, lo que convierte de nuevo a l’Alfàs del Pi en el municipio europeo con mayor número de estos galardones.

Este liderazgo refuerza la estrategia local basada en la conservación del entorno natural y la promoción de espacios vinculados a la divulgación ambiental y cultural.

La Bandera Azul, concedida anualmente por la Fundación para la Educación Ambiental, distingue a playas y puertos que cumplen exigentes criterios en materia de calidad, accesibilidad, seguridad y educación ambiental. En este contexto, la playa del Racó de l’Albir vuelve a revalidar un reconocimiento que mantiene de forma continuada en los últimos años.

Los Centros Azules

Por su parte, los seis Centros Azules reconocidos en el municipio -Centro de Interpretación Faro de l’Albir, CIPM Los Carrascos, Centro de Interpretación Medioambiental La Antigua Cantera, CEA Carabineros, Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir y Espai Cultural Escoles Velles- se consolidan como espacios clave para la interpretación del patrimonio natural e histórico local, así como para la sensibilización ambiental de residentes y visitantes.

Además, el municipio cuenta con la distinción de Sendero Azul para el camino al faro de l’Albir, lo que eleva a ocho el total de reconocimientos ambientales. Este conjunto de galardones evidencia un modelo turístico centrado en la sostenibilidad, la calidad y la puesta en valor del territorio.

Desde el Ayuntamiento destacan que la renovación de estos distintivos no solo supone un reconocimiento, sino también una responsabilidad. En este sentido, el concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha subrayado que “revalidar la Bandera Azul y mantener los seis Centros Azules es un orgullo y una gran responsabilidad”. El edil ha incidido en que estos logros son fruto de un trabajo constante para ofrecer espacios accesibles, de calidad y respetuosos con el medio ambiente.

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Asimismo, Morant ha destacado que el hecho de ser el municipio europeo con más Centros Azules refleja “un firme compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad”, remarcando la importancia de que tanto vecinos como visitantes conozcan y valoren el entorno natural.