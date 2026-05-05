Altea recupera la Bandera Azul de l’Espigó y alcanza por primera vez cuatro playas distinguidas

Altea ha logrado un hito histórico al conseguir por primera vez cuatro Banderas Azules en sus playas, tras recuperar la distinción para la Platja de l’Espigó. Así lo ha anunciado este martes la concejala de Playas e Infraestructuras, Aurora Serrat, quien ha destacado que las cuatro candidaturas presentadas este año “han sido aprobadas en su totalidad”. A las banderas de las playas se suman las conseguidas por los puertos deportivos del Club Náutico de Altea y Marina Greenwich.

Las playas de Cap Blanch, La Roda, El Bol y l’Espigó son las galardonadas en esta edición de las Banderas Azules, un distintivo internacional que otorga la Fundación para la Educación Ambiental y que en España gestiona la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Este reconocimiento premia aspectos clave como la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios disponibles para los usuarios.

Serrat ha señalado que la recuperación de la bandera en l’Espigó “supone un avance significativo para Altea, que en años anteriores había contado con tres playas distinguidas. Con este logro, el municipio consolida su posición como uno de los referentes turísticos de la Costa Blanca en materia de sostenibilidad y calidad litoral”.

Uno de los criterios más exigentes para la concesión de la Bandera Azul es la excelencia en la calidad de las aguas de baño, que debe mantenerse en todos los puntos de muestreo. La edil ha indicado que estas analíticas “se realizan semanalmente por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental” y ha resaltado que las playas “deben cumplir estrictamente con la legislación ambiental, mantener altos niveles de limpieza y disponer de sistemas eficaces de gestión de residuos, incluyendo recogida selectiva de envases, papel y vidrio. También es obligatorio contar con baños públicos, accesos seguros y adaptados, así como servicios de primeros auxilios y socorrismo, que en el caso de Altea estarán operativos a partir del mes de junio”, ha apostillado.

Un trabajo constante todo el año

La concejala de Playas ha manifestado que en el Ayuntamiento están de enhorabuena “porque recuperamos la bandera de l’Espigó y alcanzamos las cuatro distinciones con las cuatro candidaturas presentadas”, ha subrayado que este reconocimiento “es fruto del trabajo constante durante todo el año, aunque sea en verano cuando más se disfruta” y ha recordado que el mantenimiento de las playas “recae en la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, encargada de garantizar que se cumplan todos los requisitos exigidos”. Asimismo, ha destacado que las cuatro playas galardonadas “se sitúan en el entorno urbano, dentro de los 9 kilómetros de costa del municipio”.

Aurora Serrat ha añadido que a estos reconocimientos de las playas “se suman también las Banderas Azules obtenidas por los dos puertos deportivos de la localidad: el Club Náutico de Altea y Marina Greenwich, conocido popularmente con el nombre de Campomanes, lo que refuerza la imagen de Altea como destino comprometido con la calidad ambiental y los servicios turísticos”.

Por último, la concejala ha aseverado que en el contexto autonómico y nacional, “la Comunidad Valenciana continúa situándose entre las regiones con mayor número de Banderas Azules en España, un indicador clave para el turismo de calidad. En este marco, el avance de Altea refleja una tendencia positiva en la mejora de sus infraestructuras litorales y en la apuesta por la sostenibilidad, aspectos cada vez más valorados por residentes y visitantes”.

Playa de L´Espigó en Altea / Diego Coello Calvo

Contexto histórico y evolución de las Banderas Azules en Altea

El distintivo de Bandera Azul, creado en 1987 por la Fundación para la Educación Ambiental, se ha consolidado como uno de los principales indicadores internacionales de calidad ambiental en playas y puertos, con presencia en decenas de países y criterios centrados en la calidad del agua, la seguridad, la gestión ambiental y los servicios.

En el caso de Altea, la evolución ha sido progresiva en las últimas décadas. Tradicionalmente, el municipio ha contado con tres playas con Bandera Azul —Cap Blanch, La Roda y l’Espigó— consolidándose como uno de los destinos más destacados de la Marina Baixa en calidad litoral.

Un hito relevante se produjo en 2016 con la recuperación urbanística y apertura de la playa de l’Espigó, que posteriormente obtuvo por primera vez la Bandera Azul en 2019 y logró revalidarla en años posteriores. Este proceso reflejó la apuesta municipal por la regeneración del litoral y la mejora de infraestructuras.

Hasta fechas recientes, Altea no había logrado incorporar nuevas playas al listado. De hecho, la playa del Bol —una de las más recientes tras la remodelación del frente litoral— no había conseguido el distintivo en convocatorias anteriores, lo que evidencia el nivel de exigencia de los criterios de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

El avance actual, con cuatro playas reconocidas, supone por tanto un salto cualitativo en la trayectoria del municipio, al incorporar por primera vez todas las playas urbanas principales al listado.

Puertos deportivos y otros distintivos en Altea

Además de las playas, Altea ha mantenido históricamente una fuerte presencia en el programa Bandera Azul a través de sus instalaciones portuarias. El Club Náutico de Altea cuenta con este reconocimiento de forma prácticamente ininterrumpida desde 1988, lo que lo sitúa entre los puertos con mayor trayectoria en España.

A ello se suma el puerto deportivo Marina Greenwich, que también ha sido distinguido en múltiples ediciones, consolidando al municipio como un referente no solo en playas, sino también en calidad de instalaciones náuticas.

Asimismo, Altea ha ampliado su presencia en otros programas vinculados a la sostenibilidad, como los “Senderos Azules”, que reconocen itinerarios litorales por su valor ambiental y paisajístico, reforzando la estrategia global del municipio en materia de turismo sostenible.

La concejala de Playas e Infraestructuras de Altea posa frente a la playa de L´Espigó / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Marco autonómico y nacional

El crecimiento de Altea se enmarca en un contexto de liderazgo de la Comunidad Valenciana, que en 2026 ha vuelto a situarse como la región con más Banderas Azules de España, con 151 distinciones entre playas, puertos y otros espacios. A nivel nacional, España continúa siendo líder mundial en este reconocimiento con 677 playas galardonadas, 35 más que el año pasado, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Este contexto refuerza la competitividad entre municipios costeros y explica el esfuerzo continuo por mejorar infraestructuras, servicios y calidad ambiental.

Evolución sostenida durante años

La obtención de cuatro Banderas Azules en Altea no es un hecho aislado, sino el resultado de una evolución sostenida durante años: desde la consolidación de sus playas históricas, pasando por la recuperación de l’Espigó, hasta la incorporación de nuevas zonas como El Bol. Este avance sitúa al municipio en su mejor momento en cuanto a reconocimientos de calidad litoral, alineado con las tendencias de sostenibilidad y excelencia turística a nivel autonómico y nacional.