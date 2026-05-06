Altea refuerza la prevención de incendios con el regreso de las “ovejas bombero” a la Sierra de Bèrnia

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Altea ha anunciado la reactivación del pastoreo controlado en la Sierra de Bèrnia “como pieza clave dentro de su estrategia de prevención de incendios forestales”, según ha anunciado este miércoles el edil responsable del área, Jose Orozco. La iniciativa, conocida popularmente como “ovejas bombero”, contará este año con un rebaño de unas 150 ovejas de raza autóctona Guirra, propiedad del ganadero Joan Ripoll “Vixac”, que permanecerán durante los próximos meses en el paraje del Pinar de Calces, una zona de alto valor ecológico y muy frecuentada por senderistas.

José Orozco ha subrayado la importancia de actuar fuera del periodo estival. “La clave es trabajar de forma preventiva durante los meses previos al verano para reducir la carga de combustible vegetal. El ganado limpia cortafuegos y zonas estratégicas, creando discontinuidades que dificultan la propagación del fuego en caso de incendio”, ha explicado. Los trabajos de pastoreo dirigido “se prolongarán durante varios meses, consolidando un modelo de gestión que ya comenzó a implantarse con éxito en 2024”, ha afirmado.

Además de su función preventiva, el pastoreo aporta beneficios ambientales y sociales. Según Orozco, “estas prácticas contribuyen a mantener la biodiversidad y refuerzan la identidad cultural local ligada a la ganadería tradicional”. En este contexto, el proyecto incluye también la rehabilitación, y recuperación mediante técnicas ancestrales, del refugio tradicional de piedra seca destinado históricamente al ganado que se encuentra en el Camí del Forat. “Esta actuación ha contado con una subvención de 5.000 euros de la Diputación Provincial de Alicante, aunque el coste total del mantenimiento del rebaño, que ronda los 8.000 euros, ha sido asumido en parte por el propio consistorio debido a recortes en las ayudas”, ha destacado el concejal.

Obras de recuperación en el Camí del Forat del refugio tradicional de piedra seca destinado históricamente al ganado. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Continuidad de un modelo eficaz desde 2024

La apuesta por las “ovejas bombero” no es nueva. Ya en el invierno de 2024, el Ayuntamiento puso en marcha esta experiencia piloto que, según Jose Orozco, “ofreció resultados positivos, tanto en la reducción del riesgo de incendios como en la optimización de los costes de gestión forestal”. Aquella primera actuación “sentó las bases de una estrategia de gestión sostenible que tuvo continuidad en 2025, cuando más de 200 ovejas de raza Guirra volvieron a actuar en la Sierra de Bèrnia hasta finales de junio, centradas en eliminar vegetación combustible antes de la temporada de mayor riesgo”.

El edil ha recordado que esta línea de trabajo forma parte de una política más amplia de gestión forestal sostenible y ha recordado que en 2024, “el Ayuntamiento invirtió 27.000 euros en el Pinar de Calces para reforzar las líneas de defensa contra incendios y mejorar la masa forestal de este enclave, considerado uno de los principales pulmones verdes del municipio”. Las actuaciones incluyeron “tratamientos selvícolas, repoblaciones, recuperación de bancales abandonados y la creación de puntos de apoyo para la fauna, con el objetivo de mejorar tanto el ecosistema como el paisaje”.

Las `ovejas bombero´ pastando en el Pinar de Calçes. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Agua y biodiversidad: claves para la ganadería extensiva

Otro de los ejes fundamentales del proyecto ha sido la recuperación de infraestructuras tradicionales vinculadas al agua. En 2024 también se llevó a cabo la restauración de abrevaderos en fuentes naturales como Rostoll, Fort y Bèrnia, gracias a una subvención de más de 11.000 euros de la Diputación. Estas actuaciones permiten garantizar puntos de agua esenciales para la ganadería extensiva, al tiempo que favorecen la biodiversidad, facilitando el acceso al agua a aves, mamíferos e invertebrados.

Jose Orozco ha destacado que este enfoque integral “permite mantener y potenciar las inversiones en prevención de incendios, combinando técnicas modernas con prácticas tradicionales. La experiencia demuestra que el pastoreo controlado no solo reduce el riesgo de grandes incendios forestales, sino que también contribuye a la conservación activa del territorio y al mantenimiento de actividades económicas tradicionales”.

Un modelo en expansión y con respaldo institucional

La iniciativa alteana se enmarca en una tendencia creciente en la Comunitat Valenciana, donde diferentes municipios han comenzado a recuperar la ganadería extensiva como herramienta de gestión forestal. La noticia publicada por INFORMACIÓN en septiembre de 2024 ya apuntaba a este impulso por fomentar el pastoreo tradicional como método eficaz, económico y sostenible frente al avance del cambio climático y el abandono rural.

Con la consolidación de este modelo, Altea se posiciona como referente en la integración de tradición y sostenibilidad. La presencia de las “ovejas bombero” en la Sierra de Bèrnia no solo contribuye a proteger el entorno natural, sino que también pone en valor un patrimonio cultural que, lejos de desaparecer, encuentra nuevas formas de adaptación en el contexto actual.

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Finalmente, José Orozco ha asegurado al respecto que se trata “de una herramienta que combina pasado y futuro: tradición ganadera al servicio de un reto contemporáneo como es la prevención de incendios y la resiliencia del territorio frente al cambio climático”.