El Hospital de La Vila realiza con éxito su primer bypass gástrico y deja de depender del hospital de Alicante

El Hospital Marina Baixa ha agregado cercanía en la atención a pacientes con obesidad mórbida al realizar con éxito su primera cirugía de bypass gástrico. Este hito supone un avance significativo dentro del programa de cirugía bariátrica que el centro viene desarrollando desde el año 2017 a la vez que independiza el servicio del Hospital General de Alicante donde se derivaban los casos más complejos de esta patología.

A partir de ahora el Hospital de La Vila suma la citada intervención en sus operaciones y evita que los pacientes tengan que trasladarse al Hospital General de Alicante. El método de bypass gástrico se llevará a cabo en el centro sanitario comarcal.

Impulso del equipo directivo

La implantación forma parte de la reciente reorganización de las áreas asistenciales -que integra a los hospitales de Sant Joan d’Alacant, Dénia y Marina Baixa- que junto con el impulso del equipo directivo, ha permitido implementar esta técnica en el propio hospital comarcal, acercando así la atención especializada a los pacientes de la zona.

El desarrollo de este servicio ha sido posible gracias al trabajo del equipo de cirugía, liderado por el jefe de servicio, Israel Oliver, y el jefe de sección, José Ramón Ots. Ambos han promovido la formación especializada del equipo médico, incluyendo la realización de un máster acreditado en cirugía bariátrica, lo que ha permitido adquirir las competencias necesarias para abordar este tipo de intervenciones con garantías.

Según explica el doctor Oliver, el equipo contaba desde hace tiempo con la preparación adecuada: “No es un aprendizaje reciente, sino la respuesta a una necesidad asistencial que ahora debemos cubrir”. Con esta afirmación el centro pretende lanzar el compromiso del hospital con la mejora continua y la adaptación a las necesidades reales de la población.

En qué consiste

El bypass gástrico es una técnica quirúrgica indicada para pacientes con determinadas condiciones clínicas, especialmente en casos de obesidad mórbida. La intervención combina la reducción del tamaño del estómago con un componente de malabsorción, lo que favorece una pérdida de peso más eficaz y sostenida en pacientes seleccionados. Se trata de una de las opciones más avanzadas dentro de la cirugía bariátrica, con resultados contrastados en la mejora de la calidad de vida y la reducción de enfermedades asociadas.

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Con la incorporación de esta técnica, el Hospital Marina Baixa no solo amplía su cartera de servicios, sino que también refuerza la atención sanitaria en la comarca, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de espera, según argumenta la dirección del centro sanitario.