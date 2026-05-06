El PSOE de Finestrat denuncia la pérdida de la Bandera Azul y duda si tiene relación con la planta de vertidos de la zona del centro comercial

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Finestrat, Juan Algado, ha cargado contra el equipo de gobierno local por la situación de la Cala de Finestrat, que continúa sin recuperar la Bandera Azul tras más de tres años. El PSOE pide explicaciones sobre el posible impacto de la planta de tratamiento y vertidos ubicado en la zona del centro comercial La Marina en la playa.

Algado ha calificado de “vergonzosa” la situación actual y ha denunciado lo que considera una desconexión entre la imagen proyectada por el gobierno municipal y la realidad que viven los vecinos. “Se vende constantemente una visión idílica de Finestrat en redes sociales, mientras cuestiones básicas siguen sin resolverse”, ha señalado a través de una nota de prensa. En este sentido, también ha cuestionado la falta de beneficios tangibles para el municipio pese a contar con un presidente autonómico originario de la localidad.

Gobierno de apariencia

El portavoz socialista ha acusado al ejecutivo local de haber transformado el Ayuntamiento en “un gobierno de influencers”, más preocupado por el “postureo político, los vídeos y la presencia en redes sociales” que por afrontar los retos estructurales del municipio. “Finestrat necesita gestión, no marketing”, ha insistido, denunciando una forma de gobernar basada en la apariencia y la publicidad institucional constante.

Otro de los puntos destacados de su crítica ha sido la petición de explicaciones sobre el posible impacto ambiental de la actividad de una planta de tratamiento y vertido ubicada en la zona del centro comercial de La Marina. Algado ha reclamado mayor transparencia sobre los controles que se realizan en esta instalación y su posible relación con la calidad de las aguas de La Cala.

Informes sobre la planta de residuos

“Los vecinos tienen derecho a saber si existe alguna conexión entre determinadas actividades de residuos y la pérdida de calidad ambiental de la playa”, ha indicado. En este sentido, ha exigido informes claros, controles rigurosos y acceso a la información pública para garantizar la protección del litoral.

Algado se refiere además a la falta de avances en infraestructuras consideradas esenciales para la población. Así, ha cuestionado la ausencia de proyectos como un centro de día, un retén de la Policía Local o un plan estructural de ordenación urbana que responda al crecimiento del municipio. “Se destinan millones a servicios externalizados mientras las necesidades reales de los vecinos siguen sin atenderse”, ha afirmado.

Asimismo, el dirigente socialista ha advertido sobre lo que considera un crecimiento urbanístico descontrolado, que estaría afectando negativamente a la calidad de vida de los residentes. Según ha explicado, se está priorizando la proyección estética y turística del municipio frente a una planificación seria y sostenible. “Finestrat se ha convertido en un escaparate permanente, pero detrás de esa imagen hay problemas que no se están resolviendo”, ha señalado.

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Finalmente, Algado ha subrayado que la defensa del medio ambiente y de los servicios públicos no puede quedar supeditada a intereses económicos ni a estrategias de imagen política.