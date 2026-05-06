El Síndic investiga al Ayuntamiento de Benidorm por negar al PSOE acceso a la información jurídica de Serra Gelada

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja de la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, sobre la falta de contestación del gobierno local popular a las peticiones realizadas con el objeto de acceder al informe jurídico relativo a la sentencia de Serra Gelada que los socialistas habrían intentado. La institución refiere que el hecho podría afectar al derecho a la información y da un mes de plazo al consistorio para que presente un informe y versione su silencio.

La iniciativa parte de una denuncia formal registrada por la portavoz socialista, Cristina Escoda ante la falta de respuesta del equipo de gobierno a diversas solicitudes de información relacionadas con la gestión municipal. Entre ellas, destaca especialmente la petición de acceso completo al expediente jurídico vinculado a la conocida sentencia de Serra Gelada.

Según ha explicado el portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, la oposición no ha podido consultar la totalidad de la documentación, a pesar de haberlo solicitado formalmente el pasado 9 de marzo. Esta situación, ha señalado, dificulta la labor de control y fiscalización que corresponde a los grupos de la oposición dentro del consistorio.

Ante la ausencia de respuesta, el grupo socialista presentó una queja el 29 de abril, que fue admitida a trámite al día siguiente por el órgano autonómico. En su resolución, el Síndic considera que, tras analizar los hechos y la normativa aplicable, la presunta inactividad del Ayuntamiento podría estar afectando a un derecho fundamental, lo que justifica la apertura del procedimiento de investigación.

Terrenos que no existen

Según consta en la queja fueron tres las ocasiones en que el grupo político solicitó información sin obtener respuesta de ninguna de ellas, y que aludían al listado de bienes patrimoniales susceptibles de transmisión o informes técnicos sobre la disponibilidad de terrenos contemplados en acuerdos urbanísticos vinculados a la misma sentencia.

En este sentido, el edil Castillo sostiene, en una posterior nota de prensa, que "no se puede entender cómo el Ayuntamiento se compromete a pagar en especie unos terrenos sin tener constancia de si estos terrenos existen”, y ha recordado que “este compromiso está en el origen del problema, cuando en 2003 los concejales del PP, entre ellos Toni Pérez, votaron a favor de unos convenios que intercambiaban los terrenos de Serra Gelada por unos terrenos que no existían”. “Aquella decisión obligó a varias prórrogas, porque no existían esos terrenos”.

Informe detallado

En todo caso y ahora el Síndic ha solicitado al Ayuntamiento de Benidorm un informe detallado y razonado sobre los hechos denunciados, así como una valoración sobre la posible afectación al derecho de acceso a la información. Para ello, la institución concede un plazo de un mes, tal y como establece la legislación vigente.

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Desde el grupo socialista insisten en que el acceso a esta documentación es esencial para poder ejercer su función de control democrático dentro del Ayuntamiento. En este sentido, consideran en su argumentación ante el organismo que la falta de respuesta por parte del gobierno local limita su capacidad para supervisar la gestión municipal.