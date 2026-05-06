SkyFest Benidorm presenta en Madrid un recinto para 25.000 personas, una potente programación y en compañía de artistas del Benidorm Fest

Más de 400 personas impulsaron el pasado martes la presentación del SkyFest Benidorm en la capital de España, contando con la presencia de políticos, promotores musicales y artistas del Benidorm Fest. La marca inicia este verano un programa que traerá 24 actuaciones a la ciudad en un recinto que puede acoger hasta 25.000 personas en los campos de fútbol Martínez Munuera.

El guiño al Benidorm Fest en Madrid se estableció con la presencia de la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre y participantes como Tony Grox y Lucycaly; Vicco, Asha y Rosalinda Galán. Una promoción que se desarrolló en la plaza Mahou, ubicada en el Estadio Santiago Bernabeu, presentada por Silvia Jato y encabezada por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez junto a otros representantes institucionales como el concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el director de Turisme de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez; y el senador Agustín Almodóbar.

El nuevo espacio ha sido diseñado para albergar eventos de gran formato con un aforo adaptable. Entre sus principales características destacan dos escenarios -uno principal de 20 metros de ancho y otro secundario de 14 metros-, así como una infraestructura pensada para grandes concentraciones de público.

En este sentido, el recinto dispondrá de más de 100 metros lineales de barras distribuidas en diferentes puntos, incluyendo zonas VIP, además de más de un centenar de cabinas de baño conectadas a red de agua. También contará con amplias áreas de descanso, zonas de sombra refrigeradas para combatir las altas temperaturas, espacios ‘chill out’, oferta gastronómica variada, zonas verdes, terrazas exclusivas y accesos diseñados para facilitar la entrada y salida del público de forma fluida.

Empieza la programación

En cuanto a la programación, el calendario arrancará el 28 de junio con una fiesta inaugural solidaria a beneficio del centro Doble Amor. Durante los meses de julio y agosto se sucederán eventos como el Latin Fest (4 y 5 de julio), el homenaje a Nino Bravo a cargo de Serafín Zubiri (17 de julio), el festival Indiverso (18 de julio) o el concierto de Chayanne (24 de julio).

El programa incluye también el espectáculo K-Pop Las Guardianas del Ritmo (26 de julio), el festival Oro Viejo by DJ Nano (1 de agosto) y Dj Symphonic (21 de agosto), además de un ciclo de monólogos bajo el título ‘Lo nunca visto’, con humoristas como Luis Piedrahita, Álex Clavero o David Cepo.

A esta oferta se suman musicales como Tarzán, Sonrisas y lágrimas y Totally Tina, espectáculos de magia, sesiones “TardeOlé” con formato ‘beach club’ y eventos deportivos como la retransmisión de la final del Mundial de fútbol o la Costa Blanca Cup.

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El alcalde destacó durante el acto la capacidad de la ciudad para adaptar sus infraestructuras y diversificar su oferta turística, apostando por propuestas que combinan ocio, cultura y música. La presentación concluyó con actuaciones en directo en un avance de la programación del próximo verano, a falta de que la empresa anuncie cuatro conciertos más.