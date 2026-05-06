La Vila y el Colegio de Médicos de Alicante combatirán los remedios milagro y la desinformación sanitaria

Las pseudoterapias serán el objetivo a batir con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Ambos pretenden la protección de la ciudadanía frente a las pseudociencias y la publicidad engañosa en materia de salud. El acuerdo supone un paso más en la estrategia de las dos instituciones para promover información sanitaria rigurosa y basada en la evidencia científica a la vez que se da un paso contra los remedios milagro o el intrusismo por Internet.

El convenio ha sido rubricado por el alcalde, Marcos Zaragoza, y el presidente del COMA, Hermann Schwarz, en un encuentro en el que también han participado la concejala de Sanidad, Maite Sánchez, y el secretario general del colegio, José Manuel Peris. Durante la reunión se abordaron las principales líneas de actuación conjunta que se desarrollarán en los próximos meses.

El acuerdo tiene como eje central la puesta en marcha de actividades de divulgación, educación e información dirigidas a la población, con el fin de mejorar el conocimiento en materia de salud pública y fomentar hábitos responsables. Entre las acciones previstas se incluyen campañas informativas sobre cuestiones sanitarias de interés general, así como iniciativas de sensibilización para alertar sobre los riesgos de prácticas sin respaldo científico.

Falsas expectativas médicas

Uno de los aspectos clave del convenio es la actuación coordinada frente a la denominada “desinformación sanitaria”. En este sentido, ambas entidades trabajarán conjuntamente para detectar y frenar la difusión de mensajes engañosos que puedan generar falsas expectativas, retrasar diagnósticos o incluso poner en riesgo la salud de los ciudadanos. También se contempla la posibilidad de trasladar a las autoridades competentes aquellas prácticas que puedan vulnerar los derechos de los pacientes.

Además, el acuerdo pone especial énfasis en combatir los llamados “remedios milagro” y el intrusismo profesional, fenómenos que han cobrado relevancia en los últimos años, especialmente a través de internet y las redes sociales. Para ello, se promoverá una información clara, accesible y contrastada que permita a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre su salud.

Otra de las líneas de trabajo será la promoción de la mediación como herramienta para la resolución de conflictos en el ámbito sanitario, contribuyendo así a mejorar la relación entre pacientes y profesionales y a reforzar la confianza en el sistema de salud.

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El convenio se enmarca, además, en una red de colaboración que el COMA está extendiendo por distintos municipios de la provincia con el objetivo de fortalecer la prevención, la educación sanitaria y la protección de la ciudadanía frente a prácticas engañosas.