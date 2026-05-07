Altea la Vella impulsa un taller de memoria gratuito para fomentar el bienestar y la actividad cognitiva

La Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Altea y la Asociación de Amas de Casa de Altea la Vella han presentado este jueves un nuevo taller de memoria que se desarrollará de forma gratuita en la sede de la asociación a partir del próximo jueves 14 de mayo.

La actividad nace gracias al convenio de colaboración existente entre ambas entidades y supone la ampliación de un programa que ya se desarrolla con éxito desde hace meses en el Observatorio Municipal de Mayores de Altea.

La concejala del área, Anna Lanuza, ha destacado durante la presentación que “el taller de memoria es una actividad que está teniendo mucho éxito en Altea” y ha añadido que ahora “también estará a disposición de toda la ciudadanía en Altea la Vella, de forma gratuita y en la sede de la Asociación de Amas de Casa”.

La edil ha agradecido “la implicación de la asociación vecinal” y ha señalado que esta iniciativa “representa el inicio de nuevas colaboraciones destinadas a acercar los servicios y actividades municipales a los vecinos de Altea la Vella” además de aseverar que “queremos que la ciudadanía pueda disfrutar de las tareas que se realizan desde el Centro Social sin necesidad de desplazarse hasta Altea”.

Por su parte, la técnica de Mayores y responsable del taller, Amaya Madaleno, ha explicado que el objetivo principal de la actividad “es ofrecer herramientas para estimular la memoria y mantener activa la mente, especialmente entre las personas mayores que comienzan con algún tipo de desconexión o de olvidos. Aunque el taller está abierto a cualquier persona interesada que comienzan con algún tipo de desconexión o de olvidos”, ha asegurado.

Instrumentos cognitivos para poder recordar

Madaleno ha explicado que en estos talleres se hacen ejercicios “de estimulación y mantenimiento cognitivos, especialmente verbal, porque la soledad y la falta de comunicación habitual pueden provocar pérdidas cognitivas importantes, por lo que intentamos hacer grupos de personas que se interrelacionen, que además tengan un grupo de auto apoyo y auto ayuda que les viene muy bien y, sobre todo, trabajamos la memoria espacial y temporal con ejercicios divertidos”. La técnica ha añadido que una de las cosas que la gente agradece “es saber que hay instrumentos para poder recordar y que la mayoría de las cosas que antes olvidaban ahora tienen una rutina y un protocolo que con estas actividades e tratamos es de ejercitar”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Altea la Vella, Marga Riera, ha agradecido al Ayuntamiento la puesta en marcha de esta propuesta y ha recordado que la entidad “acoge numerosas actividades municipales y sociales gracias al convenio de colaboración con el área de Bienestar Social e Igualdad”.

Riera ha aprovechado también para destacar la variedad de actividades que actualmente se desarrollan en la sede de la asociación, ubicada en el Edificio Sant Jordi, entre las que se encuentran: clases de yoga, pilates, pintura, técnicas vainicas, bordados en tul y corte y confección. “Con la incorporación del taller de memoria, la asociación amplía su oferta vinculada al bienestar integral y la salud mental de las personas”, ha indicado.

Por último, la concejala de Bienestar Social ha anunciado que el taller se celebrará todos los jueves a las 10:30 horas en la sede de la Asociación de Amas de Casa de Altea la Vella “y no requiere inscripción previa”. Las personas interesadas “únicamente deberán acudir el día de la actividad y manifestar su intención de participar”, ha señalado.

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De igual manera, desde la organización han animado “tanto a mujeres como a hombres de Altea, Altea la Vella y urbanizaciones cercanas” a sumarse a esta iniciativa.