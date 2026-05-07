Benidorm juega al futuro con su entrada en Robflox: construir un rascacielos y ganar semillas

Benidorm se ha adelantado al futuro con el lanzamiento de una versión del videojuego Robflox. diseñado con elementos de la ciudad donde la sostenibilidad y la diversión forman parte de la interacción. Los rascacielos se convierten en parte de la naturaleza y los lugares comunes son recorridos bajo este concepto. De este modo el municipio se agrega a las fórmulas de juegos en línea para atraer al turismo familiar y formar parte de los contenidos que se generan en estos programas. La puesta en marcha de este proyecto convierte a la ciudad en el tercer destino mundial en sumarse a Robflox, después de Singapur y Tokio.

“Benidorm Fun Town Tycoon” en Roblox, o “los turistas del futuro”, como ha designado la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, a esta iniciativa que viaja para captar a los niños de las generaciones alfa y beta.

A partir de ahora estos niños inmersos en la digitalización podrán sumergirse en el metaverso de Benidorm creando sus propias estructuras en los rascacielos, explorando espacios o gestionando zonas de ocio acuático. También accederán a experimentar con elementos vinculados a la gastronomía, la naturaleza y algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El anfitrión del juego es Pedro Z unido a su vespa, con clara referencia al exalcalde de Benidorm, creador e impulsor del urbanismo que ha guiado a la ciudad a partir del plan general de los años 50. Es un homenaje a Pedro Zaragoza que hace de introductor con su réplica en el juego a los futuros visitantes de la localidad.

Sembrar conciencia

El software “va directo al corazón de los niños” ha recalcado Bilbao y tiene otros elementos más pragmáticos como es poner en valor la oferta de destino utilizando a Robflox como herramienta. La entrada de Benidorm en la plataforma – la más grande del mundo- es un avance dirigido a las generaciones alfa y beta que pueden construir en este mundo paralelo una ciudad sostenible y respetuosa y con esa idea se promociona el entretenimiento.

A Bilbao le han acompañado el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y los desarrolladores del juego, Yurena Escobar y Arturo Larráinzar.

Escalar el Intempo

Los creadores partieron de la dualidad de sostenibilidad y construcción con el reto de aplicarlo a un lenguaje infantil. De ello nació el reto de construir un rascacielos “el más divertido y sostenible del mundo”, indicaban. El premio para los ganadores es la acumulación de semillas con el método “tycoon”, que se trata de una simulación económica.

Para amoldar el Robflox al destino, los desarrolladores han implementado misiones como escalar el edificio Intempo; interactuar en las ruinas romanas de El Tossal; o acceder a los paseos marítimos y con una primera entrada al skyline de Benidorm. Todo ello se ha realizado bajo un prisma de respeto medioambiental para verificar vehículos sostenibles en el recorrido “un código que va unido a la sostenibilidad”, matizaban.

Generar contenidos de Benidorm

La traducción económica de esta herramienta depende de los contenidos que genera la plataforma, con un idioma diferente para hablar de la ciudad donde los niños van a conocer de primera mano un destino a través del juego. Robflox es una de las plataformas más seguidas con unos 150 millones de usuarios al día, de los que un 40% son menores de 13 años.

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El secretario autonómico se refirió en la presentación a que “no hablamos de un juego, sino del sector turístico; los niños aprenden conceptos a través de un proyecto”. Para el alcalde “es un juego para compartir más que para competir” y que entronca con la línea de suma de tecnología y digitalización del municipio donde también se celebran las jornadas de Digital Tourist.