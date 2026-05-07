El tren que unía Benidorm con Dénia tendrá una segunda vida en las Islas Baleares

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha acordado la cesión a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de un tren diésel de la serie 2300 MAN, el mismo modelo que prestó servicio comercial en la Línea 9 del TRAM d'Alacant —la que une Benidorm y Dénia— hasta el 20 de mayo de 2016, fecha en la que fue retirado de circulación.

Un tren restaurado en El Campello

La unidad cedida, la 2307-2310, ha sido restaurada íntegramente en los talleres de El Campello (tal y como ocurrió con el "Limón Exprés"). FGV tomó la decisión de cederla al considerar que el material no es necesario para la explotación actual del TRAM d'Alacant ni de Metrovalencia, y que la entidad ya conserva en su colección de trenes históricos un ejemplar idéntico, completamente restaurado y en estado de marcha.

Condiciones de la cesión

Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de FGV, SFM dispone de un plazo máximo de tres años para impulsar el proyecto de recuperación y puesta en valor del vehículo. La entidad balear asume el traslado del tren, así como las tareas de mantenimiento, conservación y adecuación técnica necesarias. La cesión tiene carácter indefinido, aunque FGV podrá supervisar su estado y uso para garantizar que se destina a los fines previstos.

Un vínculo histórico con Mallorca

El valor de esta cesión va más allá de lo puramente ferroviario. Tal y como señala el propio TRAM d'Alacant, "el vehículo cedido es un tren idéntico a los que circularon en Mallorca desde mediados de los años cincuenta hasta 1996". Este modelo operó en la histórica línea entre Palma e Inca, así como en los últimos servicios de las líneas de Santanyí y Manacor-Artà.

SFM tiene previsto destinar el tren, una vez restaurado, a actividades educativas y divulgativas, y contempla su posible incorporación a un espacio expositivo o museístico como elemento representativo de la memoria ferroviaria balear.

Recuerdos del "Limón Exprés"

Este caso ha recordado a muchos a una de las polémicas cesiones de FGV a otras comunidades: la del mítico "Limón exprés" enviado también desde los talleres de El Campello hasta el municipio de Villablino (en León) para su restauración.

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Uno de los vagones durante su traslado. / Oscar Urgelés Mínguez

En este sentido, y haciendo alusión al traslado del "Limón Exprés" a tierras leonesas, el residente de la Federació d’Amics del Ferrocarril de la CV, Juanjo Hernández, afirmó a este periódico que "lo único que nos puede consolar es que seguirán vivos, no para disfrute de los valencianos, pero seguirán vivos".