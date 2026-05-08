El alcalde aboga por un Benidorm turístico y centrado en la diversidad y convivencia en la celebración del 701 aniversario

El Ayuntamiento de Benidorm ha celebrado este viernes, 8 de mayo, el 701 aniversario de la fundación de la ciudad como municipio con entidad jurídica propia con un pleno institucional celebrado en el salón de plenos municipal y en el que han participado representantes de la vida institucional, social, cultural y económica de la ciudad.

Durante el acto, que ha contado con servicio de interpretación en lengua de signos, el alcalde Toni Pérez ha defendido que las decisiones municipales deben adoptarse “pensando en las próximas generaciones” y ha reafirmado la apuesta del Ayuntamiento por “un crecimiento inteligente que proteja el entorno, diversifique la economía y garantice oportunidades para todos”.

La sesión institucional ha reunido, entre otros representantes, a la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; la vicepresidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de Albatera, Ana Serna; el exalcalde Rafael Ferrer Meliá; el senador Agustín Almodóbar; el diputado autonómico Mario Villar; así como alcaldes de la comarca, miembros del Grup Carta de Poblament y representantes de colectivos empresariales, culturales, sociales, vecinales y festeros. Entre ellos, las reinas de las Festes Majors Patronals 2026, Laura Ivars Marín y Carmen Guillem Campos.

Dificultades con el agua

En su intervención, pronunciada íntegramente en valenciano, Toni Pérez ha recordado la Carta de Poblament otorgada por el almirante Bernat de Sarrià en 1325, subrayando que aquel documento “fue una invitación a habitar, construir, resistir y avanzar hacia el futuro”. El alcalde ha señalado que, pese a las dificultades históricas afrontadas por la ciudad, como la escasez de agua, Benidorm ha protagonizado una transformación constante “de pueblo marinero a símbolo internacional de convivencia, apertura y modernidad”.

El primer edil ha destacado también la capacidad de la ciudad para evolucionar “sin perder su esencia”, creciendo “hacia el cielo sin olvidar sus raíces” y manteniendo vivo el espíritu de apertura que ha caracterizado a Benidorm a lo largo de su historia.

Asimismo, ha defendido que el 701 aniversario debe servir no solo como celebración, sino como una renovación del compromiso colectivo con el futuro de la ciudad. “Benidorm no es solo un lugar físico; es un concepto de vida y un modelo de ciudad construido generación tras generación”, ha afirmado.

Dieciséis millones de pernoctaciones

Durante su discurso, Toni Pérez también ha puesto en valor el peso de Benidorm como destino turístico y motor económico. En este sentido, ha destacado que en 2025 la ciudad superó los 3 millones de visitantes y los 16 millones de pernoctaciones, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de España y Europa.

El alcalde ha remarcado además el carácter diverso e internacional de Benidorm, recordando que cerca del 35% de los casi 80.000 residentes proceden de otros países, convirtiendo la ciudad en “un espacio de encuentro global”. Del mismo modo, ha incidido en el papel de Benidorm como referente en innovación, gestión inteligente de datos, sostenibilidad y resiliencia, aspectos que le han valido reconocimientos nacionales e internacionales.

Por ello, ha insistido en que este aniversario representa “la reafirmación de un compromiso” para seguir siendo ejemplo de innovación, convivencia, sostenibilidad y liderazgo.

La sesión plenaria ha concluido con la interpretación del himno de Benidorm a cargo de un cuarteto de cuerda, mientras todo el salón de plenos permanecía en pie.

Agenda conmemorativa

La programación del 701 aniversario continuará durante todo el fin de semana. En la tarde del viernes se inaugura oficialmente el Mercado Medieval organizado por Aico, en colaboración con la Concejalía de Comercio, instalado en el Parque de Elche y su entorno.

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Además, el sábado 9 de mayo, la Plaça de Sant Jaume acogerá la representación de la Carta Pobla, organizada por el Grup Carta de Poblament de la Associació de Penyes Verge del Sofratge. El acto comenzará a las 20:30 horas y contará con la participación del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante José Vicente Cabezuelo como mantenedor.